Только без рукопожатий: Кулеба откровенно рассказал о переговорах с Лавровым

Строить диалог с кремлевскими политиками весьма непросто

Российские дипломаты, с которыми встречалась украинская сторона на территории Турции, чтобы обсудить прекращение войны в Украине, продолжают говорить о пропагандистских терминах. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба готов продолжить переговоры, если они дадут положительный результат.

Такая точка зрения чиновника прозвучала в интервью "Украинской правде".

Почему России не выиграть войну против Украины?

Кулеба очень благодарен турецкому коллеге Мевлюту Чавушоглу, ведь принимающая страна организовала встречу действительно на высшем уровне. Было учтено даже несколько особых просьб Украины.

"У нас не было каких-то завышенных ожиданий от этой встречи. Единственное, что заранее попросил турецких коллег: организуйте протокольно таким образом, чтобы в начале не было никаких рукопожатий, приветствий и всех этих историй", — подчеркнул глава украинского МИД.

Также он отметил, что хотя Турция и предлагала организовать диалог между Украиной и РФ, он сам настоял, чтобы на встрече присутствовала еще и третья сторона, чтобы избежать очередных российских извращений.

По словам Дмитрия Кулебы, сейчас российские дипломаты находятся в таком же непонятном состоянии, как и их армия. При этом украинские политики готовы и дальше проводить переговоры, лишь бы они давали конкретные плоды.

О главе российского МИД Сергее Лаврове Кулебе говорит немало, хотя и почти без конкретики. Считает, что к любому оппоненту, в том числе россиянину, следует серьезно относиться.

"Я, когда начинаю переговоры с ними, то всегда предлагаю любые публичные истории оставить за пределами комнаты переговоров. То есть мы можем выходить к СМИ и рассказывать друг о друге, что угодно. Он меня называл Геббельсом, я его называл Риббентропом. Но если у нас задача сесть и договариваться о прекращении войны, мы должны все вещи оставлять вне комнаты переговоров и серьезно разговаривать, — отметил министр. — Если мы за закрытой дверью продолжаем те же нарративы, я сижу и выслушиваю о русофобии, геноциде и нарушении минских договоренностей Украиной – ну о чем здесь можно договариваться?"

При этом Кулеба добавляет, что пропагандистские российские нарративы продолжают звучать и от самого Лаврова, и от других участников российской делегации.

"Если Россия продолжит использовать переговоры для повторения штампов, то тогда мы никуда не двинемся", — резюмировал чиновник.

Добавим, что о вере россиян в собственную пропаганду ранее говорил и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. При этом говорится, что переговорщики из страны-агрессора отказались от своего стандартного для дипломатии хамского тона, а больше слушают другую сторону.