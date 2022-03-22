У Зеленского назвали фатальную ошибку путина с Украиной

россияне не поняли, что Украина развивается своим путем

россия серьезно просчиталась насчет Украины — там не верно оценили и положение в стране, и проявили непонимание современного мира. Об этом свидетельствует уровень аналитики, который был у рф перед вторжением в феврале.

Об этом рассказал советник офиса президента Михаил Подоляк, описывая свои впечатления от переговоров с россией.

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Он отмечает, что они допустили фатальные ошибки в оценке как своих ресурсов, так и украинских. Отдельно Подоляк остановился на том, что россия восемь лет перед полномасштабной войной жила в плену стереотипов. Перелом их идет очень тяжело.

Отметим, что одним из популярных заблуждений было то, что российские войска в Украине ждут. После того как начало войны показала, что им не только не рады, но и успешно ликвидируют оккупантов в россии появилась проблема с обеспечением армии новыми солдатами взамен убитых, а также массовым явлением стало дезертирство из вооруженных сил рф.

Как ранее писал "Телеграф", в россии по центральным телеканалам заявляли, что "денацифицируют" Украину и не стреляют по мирным гражданам — это заявление можно опровергнуть одним фото, как ракета россиян попала в раковину частного дома на Харьковщине.