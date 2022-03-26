На Западе предрекли скорую победу Украины и бегство россиян

Решения путина о вторжении называют политическим безумием

Украина, которая уже 31-й день подряд дает россиянам серьезный отпор, выстоит в этой войне и сможет победить. Российские войска же будут вынуждены бежать на родину с позором, пытаясь уцелеть.

Такие прогнозы прозвучали от шведско-американского экономиста и дипломата Андерса Ослунда.

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Отметим, что Ослунд является международно признанным экспертом по вопросам национальных экономик Украины, рф и стран бывшего Советского Союза. Он не раз давал весьма правдивые прогнозы по развитию ситуации в восточно-европейском регионе.

Сейчас же эксперт уверен, что победа в нынешней войне останется за Украиной. При этом продолжительность боевых действий не будет долгой — по мнению Ослунда, вероятней всего, боевые действия продлятся еще один месяц.

"Я думаю, деморализованные россияне побегут домой или за границу", — отметил экономист.

Планы кровавого диктатора владимира путина насчет вторжения в Украину Ослунд считает политическим безумием. Вместе с этим он предполагает, что российскому лидеру вряд ли удастся пережить свое поражение.

Тем временем другие западные источники также уверены в том, что над путиным нависла угроза физической ликвидации. Более того — устранить его могут ближайшие последователи, при чем с числа агентов ФСБ.

Схожую информацию "Телеграф" получал и от личных источников из Федеральной службы безопасности рф, где многие сотрудники уже считают кровавого диктатора предателем и не хотят мириться с серьезными санкциями, введенными сейчас Западом.