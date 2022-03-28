"Боятся россии, и все": Зеленский откровенно оценил некоторых западных союзников
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 256
Владимир Зеленский рассказал, как передовые страны Европы помогают Украине.
Франция боится россии, а Германия выжидает и пытается найти баланс.
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Говоря о Франции, Зеленский резко раскритиковал Макрона за отказ в военной поддержке Украины: "Потому что они боятся России. И всё".
По словам Зеленского, Британия гораздо активнее отправляет оружие, потому что британцы в целом поддерживают Украину: "Да. Честно говоря, Джонсон — лидер, который больше помогает. Британия определенно на нашей стороне. Она не пытается балансировать. Британия не видит альтернативного выхода из ситуации. Британия хочет, чтобы Украина выиграла, а россия проиграла, но я не готов сказать, хочет ли Британия затягивания войны или нет".
Что касается Германии, то эта страна выжидает и пытается найти баланс.
"У них давние отношения с россией, и они смотрят на ситуацию через призму экономики. Они периодически помогают. Я думаю, они пытаются приспосабливаться к ситуации по мере ее развития. Они также смотрят, как ситуация влияет на их собственную страну", — добавил глава украинского государства.
Отметим, ранее Германия выступила против введения на украинские территории миротворческой миссии НАТО, а также создания бесполетной зоны над Украиной.
Сам генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что Альянс не будет вводить войска в Украину, поскольку это будет означать начало полноценной войны против россии.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-