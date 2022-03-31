Скоро большинство россиян будут пытаться скрыть свое настоящее происхождение

Российской делегации, которая планирует принять участие в Международном авиасалоне "Евразийское авиашоу-2022" в Турции рекомендуют изменить линию поведения. Из-за повышенной агрессии к россиянам на фоне войны в Украине участников команды просят "вести себя достойно" и "стараться не демонстрировать свою принадлежность к рф".

Документ от представителя "Ростеха" опубликовали 31 марта в Главном управлении разведки Украины.

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Турецкая сторона предприятия решила предупредить коллег из россии о том, что их, собственно, в Анталье может ждать весьма нерадостная встреча.

Среди "опасностей", которые поджидают русских в Турции, обозначены не только переселенцы из Украины, но и крымские татары, антироссийски настроенные чеченцы, исламские экстремисты и даже работники спецслужб Великобритании и США.

Словом, в "предупреждении" смешали всех и сразу, однако это лишний раз демонстрирует, что россиянам действительно не рады в очень многих странах мира. Все потому, что их страна теперь для большинства ассоциируется с неоправданной агрессией и новым проявлением фашизма.

Людям, которые прибудут для участия в авиашоу со стороны "Ростеха", предлагают не организовывать собственную выставку, а обойтись лишь наличием делегации. Её члены должны вести себя очень вежливо и аккуратно, а также не показывать российскую символику и по возможности не говорить о том, гражданами какой страны они являются.

По мнению агентов украинской разведки, такое отношение мира к россиянам — только начало. В свободных странах представителей рф просто вскоре не захотят видеть.

В это же самое время от кровавого диктатора владимира путина начинают отворачиваться даже ближайшие союзники-террористы. В непризнанном псевдогосударстве Южная Осетия часть боевиков, выехавших в Украину для выполнения заданий по поддержке росармии, через пару дней вернулась домой. Люди просто не хотят погибать за глупые идеи диктатора.