Грозит ли путину суд за кровавую войну в Украине: министр озвучил прогноз

Час расплаты скорее всего придется подождать

Есть несколько способов заставить кровавого диктатора владимира путина ответить за его преступления против украинцев, но большинство из них еще нужно доказать, и это может занять много времени.

Такое мнение высказал министр юстиции Украины Денис Малюська в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Все зависит от типа преступления. Если мы говорим об агрессии, тут очевидно, что указ дал путин и он является преступником, совершившим военное преступление агрессии. Если мы говорим про другие преступления, которые совершались военнослужащими рф, тут с точки зрения доказательства сложнее, потому что, например, — был ли приказ путина уничтожать мирное население? Если мы это докажем, — пожалуйста, вот еще одно преступление, которое совершил путин или военное руководство страны", — подчеркнул чиновник.

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"Сейчас нам кажется, что руководство совершало несколько военных преступлений, не только агрессии, но и убийство гражданского населения или уничтожение гражданских объектов, — пока кажется, что такие приказы существуют, потому сейчас вопрос установления, кто эти приказы отдавал и координировал, — добавил министр. — По путину легко доказать можно преступление агрессии, другие преступления, — это работа посложнее, и я надеюсь, что следствие дойдет до него и его непосредственным подчиненным".

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Малюська подчеркнул: есть три аспекта возможного преследования путина на международном уровне:

по национальному законодательству других стран, — много стран Европейского Союза таким образом уже ведут свои уголовные дела за военные преступления россии;

в рамках Международного уголовного суда (Гаагского трибунала), — так можно расследовать геноцид, военные преступления и преступления против человечности, но не агрессию;

путем создания отдельного персонального трибунала для расследования тех преступлений, на которые не распространяется юрисдикция других органов, но это может занять не один год.

Стоит заметить, что российские военные совершили уже целое множество преступлений против украинцев, — чего стоит вспомнить только удар по драмтеатру в Мариуполе или убийство людей кадыровцами ради развлечения в Буче.

Как сообщал "Телеграф", только 8 апреля россияне ударили ракетой по вокзалу в Краматорске во время эвакуации, из-за чего погибли десятки людей.