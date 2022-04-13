Британская разведка оценила нового командующего армией оккупантов

россия начала менять свое руководство из-за сорванных Украиной планов.

Британская разведка считает, что решение Кремля о назначении генерала Александра Дворникова командующим войной в Украине — это попытка централизовать командование и управление российской армии, которое до этого было совсем неслаженным и нескоординированным.

Данные британской разведки были опубликованы на странице Министерства обороны Великобритании в Твиттере.

"Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили россию пересмотреть свои действия", — говорится в отчете Минобороны Англии.

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Александр Дворников — имеет опыт командования армией в Сирии, а также принимал участие в штурме Грозного. С 2016 года он командует Южным военным округом россии, граничащим с Донбассом Украины.

Ранее британская разведка сообщала, что в связи со значительными потерями личного состава россия вербует боевиков в непризнанном Приднестровье. Также армия рф может снова применить против украинских военных и мирных жителей запрещенные боеприпасы, среди которых фосфорные бомбы.

Также ранее "Телеграф" писал, что из-за провалов в Украине войск рф, в ФСБ начались "чистки". Пострадал не только руководитель, но и те офицеры 5 отдела, которые готовили информацию для путина.