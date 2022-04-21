Зеленский объяснил, ждать ли его переговоров с путиным

Зверства армии рф не способствуют переговорному процессу

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что влияет на его желание встречаться с российским кровавым лидером владимиром путиным. Здесь и отношение самой рф к предложениям Украины, и, конечно же, жестокость российских солдат в Буче, Ирпене и многих других городах нашей страны.

Об этом политик рассказал во время интервью с журналистом французского телеканала BFM TV, передает "Телеграф".

Надежный источник новостей о войне — подпишись на наш Telegram

На вопрос, стоит ли вообще продолжать попытки беседовать с российским политическим руководством, Зеленский честно признается — ответить сложно. На это влияют и зверства российских солдат, и отсутствие любых результатов от уже состоявшихся раундов переговоров.

"В Нормандии на встрече в 2019 году, там был результат. Может, не стопроцентный, но… Мы договорились и обменяли людей, установили режим тишины, который работал, там даже было разминировано несколько населенных пунктов. А сейчас ничего", — говорит президент.

Читайте также: Категория Политика Момент упущен: переговорщик объяснил, почему российские элиты не остановят путина Гармаш считает, что рассчитывать на решительность окружения путина в вопросе ядерного удара нельзя

При этом украинская делегация ежедневно продолжает дипломатическую работу с россиянами. Однако, по словам Зеленского, чем дальше затягивается война, тем меньше желания говорить появляется.

"Мы все еще официально говорим за то, чтобы состоялась встреча на уровне лидеров Украины и россии, — заверил Владимир Зеленский. — Но с каждым днем, с каждой такой "Бучей", "Мариуполем", "Волновахой", желание и вера в то, что результат от переговоров будет, все убывают, убывают и убывают".

Следует отметить, что украинский генерал Николай Маломуж уверен, что россияне ждут удобного момента в переговорах, дабы навязать Украине собственное видение окончания войны. В первую очередь, Кремль может настаивать на признании Крыма российским, а Донбасса — "республиками", что неприемлемо для Украины.