Постпред Украины при ООН о российском коллеге: "Он будет гореть в аду, у него осталось всего 2 варианта"

Небензя своими действиями уже "зарезервировал себе место в аду".

У представителя рф при ООН Василия Небензи, который недавно запомнился циничной ложью про Бучу, нет простора для маневра.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью lb.ua.

Кислица считает, что российский дипломат уже "зарезервировал себе место в аду" и у него есть два выхода: попросить политического убежища в США, либо продолжить служить кровавому диктатору владимиру путину.

"Я искренне верю в то, что Небензя будет гореть в аду. Мне не нужно даже палец о палец ударять, чтобы он там оказался. Он всеми своими действиями уже зарезервировал себе место. У Небензи осталось всего две опции: либо в дальнейшем служить фюреру, либо стать перебежчиком и получить защиту в Нью-Йорке. Других вариантов у него сейчас просто нет. Судьба фюреров в бункерах истории известна", — отметил Кислица.

Напомним, Кислица с трибуны ООН предложил президенту рф владимиру путину "традиционный" вариант самоубийства. Кроме того, украинский дипломат рассказал мировому сообществу, что захватчики принудительно вывезли полмиллиона украинцев в рф.