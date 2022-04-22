Постпред Украины при ООН о российском коллеге: "Он будет гореть в аду, у него осталось всего 2 варианта"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 125
Небензя своими действиями уже "зарезервировал себе место в аду".
У представителя рф при ООН Василия Небензи, который недавно запомнился циничной ложью про Бучу, нет простора для маневра.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью lb.ua.
Кислица считает, что российский дипломат уже "зарезервировал себе место в аду" и у него есть два выхода: попросить политического убежища в США, либо продолжить служить кровавому диктатору владимиру путину.
"Я искренне верю в то, что Небензя будет гореть в аду. Мне не нужно даже палец о палец ударять, чтобы он там оказался. Он всеми своими действиями уже зарезервировал себе место. У Небензи осталось всего две опции: либо в дальнейшем служить фюреру, либо стать перебежчиком и получить защиту в Нью-Йорке. Других вариантов у него сейчас просто нет. Судьба фюреров в бункерах истории известна", — отметил Кислица.
Напомним, Кислица с трибуны ООН предложил президенту рф владимиру путину "традиционный" вариант самоубийства. Кроме того, украинский дипломат рассказал мировому сообществу, что захватчики принудительно вывезли полмиллиона украинцев в рф.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-