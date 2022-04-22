Укр

Постпред Украины при ООН о российском коллеге: "Он будет гореть в аду, у него осталось всего 2 варианта"

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сергей Кислица и Василий Небензя Новость обновлена 22 апреля 2022, 20:42
Сергей Кислица и Василий Небензя

Небензя своими действиями уже "зарезервировал себе место в аду".

У представителя рф при ООН Василия Небензи, который недавно запомнился циничной ложью про Бучу, нет простора для маневра.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в интервью lb.ua.

Кислица считает, что российский дипломат уже "зарезервировал себе место в аду" и у него есть два выхода: попросить политического убежища в США, либо продолжить служить кровавому диктатору владимиру путину.

"Я искренне верю в то, что Небензя будет гореть в аду. Мне не нужно даже палец о палец ударять, чтобы он там оказался. Он всеми своими действиями уже зарезервировал себе место. У Небензи осталось всего две опции: либо в дальнейшем служить фюреру, либо стать перебежчиком и получить защиту в Нью-Йорке. Других вариантов у него сейчас просто нет. Судьба фюреров в бункерах истории известна", — отметил Кислица.

Напомним, Кислица с трибуны ООН предложил президенту рф владимиру путину "традиционный" вариант самоубийства. Кроме того, украинский дипломат рассказал мировому сообществу, что захватчики принудительно вывезли полмиллиона украинцев в рф.

Теги:
#Украина #Россия #ООН #Война с Россией
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