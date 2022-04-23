россия снова врет - украинская разведка о ситуации в Мариуполе

Оккупанты собираются массивно атаковать Донбасс

Российские оккупанты могут попробовать "бросить" на "Азовсталь" сотрудников росгвардии или же ФСБ. Что они, что вторые часто работали на "зачистках" митингов в россии, поэтому весьма безжалостны и жестоки. В целом же противник заканчивает подготовка к массивному удару по Донецкой и Луганской областях.

Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны в субботу, 24 апреля.

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По словам одного из сотрудников ГУР Вадима Скибицкого, на данный момент россияне пытаются определить наиболее уязвимые места украинской армии, чтобы пробить именно эти подразделения и т.п. В первую очередь их интересует "успех" операции в Донецкой области.

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При этом Мариуполь остается одной из самых горячих точек фронта. Заявлениям Кремля об отмене штурма "Азовстали", где сосредоточились местные защитники и горстка гражданских, в разведке не сильно доверяют, ведь у них имеются иные, весьма тревожные данные.

"Вони планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе ФСБ, которые будут продолжать наступать именно на завод "Азовсталь", чтобы уничтожить наше сопротивление", — подчеркнул Скибицкий.

Полномасштабной же атаки россиян, вероятно, обитателям объекта ждать не стоит. Впрочем, даже подобная угроза весьма опасна и значит огромный риск для многих мариупольцев.

Тем временем дети, которые находятся уже не первую неделю в подвалах "Азовстали", записали трогательное видеообращение к миру, заявив, что очень хотели бы попасть домой.

Пока же подобной возможности не предвидится, ведь ситуация в Мариуполе действительно очень сложная. При этом в команде президента Владимира Зеленского заявили, что в случае несоблюдений россией "красных линий", проведенных Украиной, переговоры между странами будут приостановлены. Однако позже было уточнено — насчет гуманитарных вопросов диалог все же продолжится.