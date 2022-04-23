Укр

россия снова врет - украинская разведка о ситуации в Мариуполе

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Мариуполю опять грозит опасность со стороны россиян Новость обновлена 23 апреля 2022, 10:34
Мариуполю опять грозит опасность со стороны россиян

Оккупанты собираются массивно атаковать Донбасс

Российские оккупанты могут попробовать "бросить" на "Азовсталь" сотрудников росгвардии или же ФСБ. Что они, что вторые часто работали на "зачистках" митингов в россии, поэтому весьма безжалостны и жестоки. В целом же противник заканчивает подготовка к массивному удару по Донецкой и Луганской областях.

Подробности сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны в субботу, 24 апреля.

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По словам одного из сотрудников ГУР Вадима Скибицкого, на данный момент россияне пытаются определить наиболее уязвимые места украинской армии, чтобы пробить именно эти подразделения и т.п. В первую очередь их интересует "успех" операции в Донецкой области.

При этом Мариуполь остается одной из самых горячих точек фронта. Заявлениям Кремля об отмене штурма "Азовстали", где сосредоточились местные защитники и горстка гражданских, в разведке не сильно доверяют, ведь у них имеются иные, весьма тревожные данные.

"Вони планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе ФСБ, которые будут продолжать наступать именно на завод "Азовсталь", чтобы уничтожить наше сопротивление", — подчеркнул Скибицкий.

Полномасштабной же атаки россиян, вероятно, обитателям объекта ждать не стоит. Впрочем, даже подобная угроза весьма опасна и значит огромный риск для многих мариупольцев.

Тем временем дети, которые находятся уже не первую неделю в подвалах "Азовстали", записали трогательное видеообращение к миру, заявив, что очень хотели бы попасть домой.

Пока же подобной возможности не предвидится, ведь ситуация в Мариуполе действительно очень сложная. При этом в команде президента Владимира Зеленского заявили, что в случае несоблюдений россией "красных линий", проведенных Украиной, переговоры между странами будут приостановлены. Однако позже было уточнено — насчет гуманитарных вопросов диалог все же продолжится.

Теги:
#Украина #Россия #Донецкая область #Азовсталь #Донбасс #Мариуполь
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