13 "достижений" русских за два месяца вторжения: Подоляк потроллил оккупантов

Потерь пока у российской армии куда больше, нежели любых мнимых "побед"

В Офисе президента решили подвести промежуточные "итоги" двух месяцев полномасштабной войны с россией. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк даже создал специальный список, в который внес (пока что) 13 пунктов насчет "достижений" путинских военных в Украине.

Этот перечень он опубликовал в своем Telegram-канале, передает "Телеграф".

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Для начала Подоляк напомнил, что потери российской армии огромны и в несколько раз (если не десяток) превышает украинские. Так, по состоянию на утро 24 апреля было ликвидировано около 21800 захватчиков (1). В это же число входит минимум семеро генералов, что является огромным уроном для войска (2). Неподтвержденные данные и вовсе указывают на еще двух погибших командиров. О количестве раненых россиян в целом и вовсе говорить не стоит.

Третьим пунктом списка Подоляк указывает ушедший на дно флагманский крейсер Черноморского флота рф (3).

"Русские военные корабли" ("Москва" в том числе) научились следовать по правильному адресу", — иронично подчеркивает чиновник, вспоминая направление, которое судну задали украинские пограничники с острова Змеиный.

Также Михаил Подоляк вносит в перечень "достижений" захватчиков возможность понять для мира, что слово "русские" является синонимом для жестокости среди мирных граждан, массового насилия и убийства несовершеннолетних (4).

Сюда же, пожалуй, можно сразу же отнести и седьмой пункт, в котором путинские солдаты показали, как умеют воевать только с гражданскими, уничтожая жилые дома (7).

"Доказали миру, что Рф настолько "богатая" страна, что ее армия массово ворует у украинцев унитазы, собачьи будки, ношеные вещи (5)", — такой пункт в списке Подоляка появляется под номером пять.

Кроме этого он упоминает "коллективную и беспредельную шизофрению" (6), за которой кроется российская пропаганда. К этому он относит помешательство многих простых россиян, которые свято веруют, что их военные являются "освободителями", несмотря на ужасы войны.

"Выпустили по украинским городам 1700 крылатых ракет, в прямом эфире разрушая наш древний Киев, Львов, Харьков, Одессу, Днепр, Чернигов (8)", — также отметил Михаил Подоляк.

Отдельным пунктом чиновник выносит объединение Европы (9) — для помощи Украины и против россии. Да еще и НАТО помогли расшириться — туда решили Швеция и Финляндия присоединиться, хотя раньше хранили нейтралитет.

Десятым пунктом "побед" россии Подоляк считает то, что во всем мире граждане рф могут получить в нос (10), если другие узнают, паспорт какой страны они имеют.

Также приятным бонусом являются и санкции, которых россия уже собрала больше, чем другие страны-изгои, вместе взятые (11). Еще и с Северной Корее может "посоревноваться" насчет наибольшей изолированности от мира, уверен чиновник.

Логичным следующим пунктом является и стремительное "обнуление" российской культуры во всем мире (12).

Ну а главным достижением россии Подоляк считает мировую "рекламу" для Украины.

"Сделали Украину глобальным символом свободы и стойкости (13)", — подытожил советник главы ОП, пообещав как-нибудь продолжить этот перечень.