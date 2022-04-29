Война придет на территорию россии: четкий прогноз от Подоляка

Число взрывов на складах с оружием будет только увеличиваться.

российская федерация сама перенесет боевые действия на свою территорию. Инциденты со взрывами на складах с оружием и нефтебазах будут продолжаться.

Такое мнение выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".

"Они считали, что эта война где-то там происходит, а мы здесь сидим – шампанское, икра и так далее, – размышляем, ходим в гости, тусуемся в ночных клубах. Но интенсивность боевых действий, которую сегодня демонстрирует российская федерация, она однозначно перенесет боевые действия на территорию российской федерации. Это ведь понятно", — сказал Подоляк.

Советник считает, что россияне будут сами себе устраивать провокации.

"И не важно кто там будет воевать. Может быть, они будут там провокации свои создавать, возможно, они будут взрывать…Безусловно, такие эксцессы на базах ГСМ на складах с оружием будут только увеличиваться. Даже если Украина не будет к этому причастна, безусловно, мы будем с интересом за этим наблюдать, как падает большая и мощная российская вертикаль власти", — подчеркнул он.

Отметим, ранее Михаил Подоляк, который является членом украинской переговорной делегации рассказал, когда могут состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора владимира путина.