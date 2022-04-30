Укр

Временную переправу через реку Ирпень открыли после двух недель строительства – Кубраков

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Временную переправу через реку Ирпень открыли после двух недель строительства – Кубраков Новость обновлена 30 апреля 2022, 10:17

Работы по строительству временной переправы через реку Ирпень на дороге М-07 Киев – Ковель – Ягодин заняли две недели.

Об этом написал в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Эта переправа восстанавливает сообщение Гостомеля, Бучи и Бородянки со столицей", — сообщил он.

Ширина моста составляет 8 метров, а подъездные пути имеют длину 150 и 125 метров.

По словам Кубракова, мост на трассе М-07, как и большинство на Киевщине, был взорван в начале войны.

"Восстановительные работы продолжаются на ключевых инфраструктурных объектах области – около 20 будут восстановлены до конца апреля", — заявил глава Мининфраструктуры.

Как ранее сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в Киевской области уже введены в эксплуатацию 12 временных переправ вблизи разрушенных мостов.

Теги:
#Инфраструктура #Война #Мосты #Александр Кубраков
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