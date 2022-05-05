"Я не думал": лукашенко сильно удивил заявлением о российском вторжении

Политик в очередной раз представил себя в качестве "голубя мира"

Непризнанный лидер Беларуси александр лукашенко высказался насчет продолжительности войны в Украине, которую, на российский манер, называет "спецоперацией". По мнению политика, ранее призвавшего "соседние страны" к миру, все эти боевые действия уже "затянулись", хотя в Кремле и утверждают об обратном.

Свою точку зрения Лукашенко высказал в интервью Assosiated Press, передает "Телеграф".

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По словам белорусского диктатора, он "не думал", что задуманная россией "спецоперация" займет столько времени. При этом Лукашенко уже начал сомневаться в том, что план Кремля до сих пор актуален.

"Я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану у них там идет, у россиян, как они говорят, или как я это ощущаю. Я еще раз это подчеркиваю: я это ощущаю так, что "операция" эта затянулась", — заявил Александр Лукашенко.

При этом он в который раз назвал виновницей начала войны именно Украину — якобы она "провоцировала россию", а теперь еще и "не высказывает интереса" к переговорам с россией.

Себя же Лукашенко снова выставил "миротворцем", который выступает за мирное урегулирования конфликта. По его словам, Беларусь "не приемлет никакой войны", поэтому делает все, чтобы боевые действия прекратились.

Напомним, что ранее белорусский диктатор цинично отозвался о массовых расстрелах жителей в Буче. Политик считает, что вся информация о трагедии — не больше, чем инсценировка, организованная спецслужбами Британии.

После этого Лукашенко фактически признался, что надумал вместе с путиным восстановить СССР.