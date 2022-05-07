Укр

Ближайшие недели будут тяжелыми: генсек НАТО дал прогноз по войне в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Столтенберг говорит, что НАТО всецело выступает против войны Новость обновлена 07 мая 2022, 09:54
Столтенберг говорит, что НАТО всецело выступает против войны

Политик понимает — Украине нужна вся возможная помощь

В ближайшие несколько недель характер войны в Украине может только ужесточиться, несмотря на вхождение войны в рутинную фазу. Российские войска будут пытаться наступать по разным направлениям, а их жестокость, проявляемая к военным и гражданским, будет только увеличиваться. Сама же война с путинскими военными имеет все шансы затянуться надолго.

Таким видением развития российско-украинского противостояния поделился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Welt Am Sonntag.

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По словам политика, россияне, чувствуя мощь обороны украинской армии, становятся более злыми. Это становится причиной еще больших разрушений в различных регионах Украины — страдает как мирная инфраструктура, так и просто жилые районы.

"Мы видим резкий контраст между российскими и украинскими войсками: украинская армия храбра и знает, за что воюет. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого боевого духа и многие не знают, за что воюют", — отметил Столтенберг.

При всем этом генсек НАТО не исключает возможности того, что война в Украине способна затянуться. Конкретного времени политик не озвучивает, однако говорит, что это могут быть как месяцы, так и годы.

Для того, чтобы этого не произошло, говорит Йенс Столтенберг, Украину следует как можно быстрее обучить работе с современным западным оружием. Подобная "фора", когда военные будут знакомы не только с советскими образцами вооружения, способна изменить ход войны.

"Мы должны убедиться, что Украина способна защитить себя", — резюмировал представитель Альянса.

Пока Запад действительно дружно работает на активную помощь Украине, определив, чем какая страна должна заниматься. В Америке же оформили очередную заявку на партию новеньких беспилотников, которые особенно важны для победы над россией.

А наши военнослужащие тем временем методично уничтожают и врага, и его запасы оружия на различных отрезках фронта.

Теги:
#Украина #НАТО #Россия #Война #Йенс Столтенберг
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