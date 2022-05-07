Ближайшие недели будут тяжелыми: генсек НАТО дал прогноз по войне в Украине
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 257
Политик понимает — Украине нужна вся возможная помощь
В ближайшие несколько недель характер войны в Украине может только ужесточиться, несмотря на вхождение войны в рутинную фазу. Российские войска будут пытаться наступать по разным направлениям, а их жестокость, проявляемая к военным и гражданским, будет только увеличиваться. Сама же война с путинскими военными имеет все шансы затянуться надолго.
Таким видением развития российско-украинского противостояния поделился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Welt Am Sonntag.
Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram
По словам политика, россияне, чувствуя мощь обороны украинской армии, становятся более злыми. Это становится причиной еще больших разрушений в различных регионах Украины — страдает как мирная инфраструктура, так и просто жилые районы.
"Мы видим резкий контраст между российскими и украинскими войсками: украинская армия храбра и знает, за что воюет. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого боевого духа и многие не знают, за что воюют", — отметил Столтенберг.
При всем этом генсек НАТО не исключает возможности того, что война в Украине способна затянуться. Конкретного времени политик не озвучивает, однако говорит, что это могут быть как месяцы, так и годы.
Для того, чтобы этого не произошло, говорит Йенс Столтенберг, Украину следует как можно быстрее обучить работе с современным западным оружием. Подобная "фора", когда военные будут знакомы не только с советскими образцами вооружения, способна изменить ход войны.
"Мы должны убедиться, что Украина способна защитить себя", — резюмировал представитель Альянса.
Пока Запад действительно дружно работает на активную помощь Украине, определив, чем какая страна должна заниматься. В Америке же оформили очередную заявку на партию новеньких беспилотников, которые особенно важны для победы над россией.
А наши военнослужащие тем временем методично уничтожают и врага, и его запасы оружия на различных отрезках фронта.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-