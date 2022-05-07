Ближайшие недели будут тяжелыми: генсек НАТО дал прогноз по войне в Украине

Политик понимает — Украине нужна вся возможная помощь

В ближайшие несколько недель характер войны в Украине может только ужесточиться, несмотря на вхождение войны в рутинную фазу. Российские войска будут пытаться наступать по разным направлениям, а их жестокость, проявляемая к военным и гражданским, будет только увеличиваться. Сама же война с путинскими военными имеет все шансы затянуться надолго.

Таким видением развития российско-украинского противостояния поделился Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пишет Welt Am Sonntag.

Проверенные новости о войне и не только ищите в нашем Telegram

По словам политика, россияне, чувствуя мощь обороны украинской армии, становятся более злыми. Это становится причиной еще больших разрушений в различных регионах Украины — страдает как мирная инфраструктура, так и просто жилые районы.

Читайте также: Категория В регионах Без слез смотреть невозможно: жизнь в разбомбленном россиянами Мариуполе показали в документальном фильме Местные жители не сдерживают слез, когда говорят о том, что россияне сделали с их прекрасным городом

"Мы видим резкий контраст между российскими и украинскими войсками: украинская армия храбра и знает, за что воюет. Российские войска страдают от плохого руководства, низкого боевого духа и многие не знают, за что воюют", — отметил Столтенберг.

При всем этом генсек НАТО не исключает возможности того, что война в Украине способна затянуться. Конкретного времени политик не озвучивает, однако говорит, что это могут быть как месяцы, так и годы.

Читайте также: Категория Украина Украина и НАТО: Стефанишина сделала громкое заявление Украина и дальше будет придерживаться определенного курса

Для того, чтобы этого не произошло, говорит Йенс Столтенберг, Украину следует как можно быстрее обучить работе с современным западным оружием. Подобная "фора", когда военные будут знакомы не только с советскими образцами вооружения, способна изменить ход войны.

"Мы должны убедиться, что Украина способна защитить себя", — резюмировал представитель Альянса.

Пока Запад действительно дружно работает на активную помощь Украине, определив, чем какая страна должна заниматься. В Америке же оформили очередную заявку на партию новеньких беспилотников, которые особенно важны для победы над россией.

А наши военнослужащие тем временем методично уничтожают и врага, и его запасы оружия на различных отрезках фронта.