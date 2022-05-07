Когда закончится война в Украине и будет ли ядерный удар – интервью Столтенберга для Welt Am Sonntag

Генсек НАТО не исключает возможного затягивания военного конфликта

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью немецкому изданию Welt Am Sonntag. Сквозной темой разговора стала война на Украине.

Ввиду объемности материала "Телеграф" собрал самые главные тезисы из беседы с политиком в одном материале.

О ходе войны в Украине

В ближайшие недели Украине следует быть готовой "к наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большим скитаниям и еще большему разрушению жизненно важной инфраструктуры и жилых районов". Альянс не исключает, что война из России может занять месяцы, а то и годы. Чтобы этого не произошло, Запад активно вооружает Украину.

"В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие. Только так Киев сможет успешно отразить российское вторжение".

О результате противостояния России и Украины

"Украина должна выиграть эту войну, потому что защищает свою страну. Члены НАТО никогда не примут незаконную аннексию Крыма. Мы также всегда выступали против российского контроля над частями Донбасса на востоке Украины. Союзники поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ. Будем поддерживать Украину до тех пор, пока президент Путин будет продолжать эту войну. Однако, в конечном счете, украинское правительство и украинский народ должны принять, каким может быть мирное решение. Мы не можем это сделать".

О поддержке от НАТО

НАТО продолжит поддерживать Украину, ведь "имеет на это право", однако войска вводить не планирует.

"Мы должны сделать все, чтобы война в Украине не перекинулась на другие страны. Вот почему мы не направляем войска НАТО в Украину. Мы массово поддерживаем страну, но Альянс намеренно не является партией войны".

О возможности Третьей мировой войны

Шанс на Третью мировую войну всегда существует, однако его всегда нужно максимально уменьшать.

"Мы всегда должны серьезно относиться к риску возникновения великой войны. Именно поэтому существует НАТО. Война ужасна. Война означает уничтожение. Задача альянса — максимально минимизировать риск войны за счет сдерживания и коллективной обороны".

О ядерном ударе со стороны россии

Российский кровавый диктатор владимир путин вряд ли использует ядерное оружие против Украины или других стран.

"Мы слышим угрожающую ядерную риторику российского руководства. Это безответственно и необдуманно. Ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует вести, в том числе и в россии. С начала войны в Украине 24 февраля НАТО не заметила никаких изменений в ядерной стратегии россии".

О членстве других государств в НАТО

Швеция и Финляндия могут стать членами Альянса. Таким образом, и они, и НАТО сигнализируют россии – никто не может определять дальнейшее будущее государств, кроме них самих.

"путин пошел на войну, потому что хотел меньше НАТО на своих границах. Теперь он достиг противоположного: он получает больше НАТО у своих границ, больше присутствия Альянса на восточном фланге и, вероятно, двух новых членов НАТО. Путин не достиг своей цели".