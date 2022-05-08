Зеленский отреагировал на вероятную мобилизацию в россии 9 мая: "Ничего не изменит"

Амбициозность планов кремлевских политиков по-прежнему масштабна

Украинский лидер Владимир Зеленский объяснил свое отношение к информации о вероятном объявлении мобилизации россиян в сакральную для путина дату 9 мая. По мнению политика, планы россии по-прежнему агрессивны и направлены на захват Украины. При этом для нашей страны любые "шевеления" в Кремле ситуации не изменят.

Свою позицию Зеленский высказал во время интервью с журналистами Fox News.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

По словам президента, российского диктатора владимира путина не останавливает ни один из грандиозных провалов его армии в Украине. Главная задача главы Кремля — уничтожение украинского государства и его народа.

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Впрочем, любые телодвижения путина не являются для Украины чем-то важным или значимым.

"Для нас это ничего не изменит, — подчеркнул Владимир Зеленский. — Для нас война длится уже 8 лет, полномасштабная война идет более 70 дней. Россияне уничтожают украинские города, их можно показывать в голливудских ужастиках".

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Президент уверен, что единственная "победа", которая удовлетворит россиян, будет заключаться в разрушении всего цивилизованного мира, чего, конечно же, нельзя допустить.

Часть ответов Зеленский давал на английском языке

Напомним, ранее "Телеграф" сообщил, какого мнения насчет начала вероятной мобилизации россиян на войну советник главы ОП Алексей Арестович. По его мнению, во многом такая риторика направлена, прежде всего, на публику внутри страны.

Также мы писали, стоит ли ждать официального объявления войны Украине от путина 9 мая. Военнослужащий и волонтер Михаил Макарук описал свою версию вероятного развития событий.