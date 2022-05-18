Поставлена задача "поджимать": Арестович назвал причину активности россиян на севере Украины

ВСУ "крошат" противника в местах, откуда он ранее был выбит

Попытки оккупантов обстреливать границы северных областей, как это было накануне с Сумщиной, а также Черниговщиной, скорее всего, будут продолжаться. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, российские войска пытаются всячески отвлекать внимание украинской армии от перебрасывания на более стратегически важные участки фронта.

Больше подробностей военный эксперт рассказал в свежем эфире программы "Фейгин LIVE".

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Главные направления, на которых сейчас сосредоточены и наши, и вражеские войска, это Запорожское, Херсонской, Донецкое и Луганское. Арестович объясняет, что в большинстве российских подразделений катастрофически не хватает "живой" силы, поэтому и начались провокации на севере.

"Силы у них заканчиваются, любая лишняя сотня солдат может быть критической. Поэтому поставлена задача "поджимать" с российской территории", — говорит военный эксперт.

Вместе с этим он предупредил жителей российских территорий, которые живут возле границы с Украиной, что им не стоит удивляться всяким "забавным чудесам", которые могут происходить с армией оккупанта. В этот перечень Алексей Арестович отнес и оторванные башни танков, и различные фейерверки из боеприпасов, и т.п.

Однако вероятность наступления на российскую территорию советника главы ОП исключает.

"Мы не агрессоры. Мы защищаем свою территорию, мы проводим оборонную операцию, — подчеркнул Арестович. — Войсками мы заходить не будем, но, мне кажется, что количество тех, кто бросает окурки в неположенных местах, может увеличиться".

Тем временем на южном направлении россияне начинают более массивно терять технику и солдат. Им не помогают даже строение новых оборонных конструкций, за которые они всерьез взялись.

Однако все равно самые острые бои ведутся, конечно же, на Донбассе. "Телеграф" писал, какие точки российская армия выбрала ключевыми.