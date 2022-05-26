Шольц сказал, что нужно заставить сделать путина

Политик уверен, что путину не победить

Объединиться и доказать диктатору владимиру путину, что ему не удастся навязать Украине мир на собственных условиях — именно такие задачи перед мировым сообществом очертил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его мнению, российскому президенту уже не светит победа в войне, но противостояние пока продолжится.

Подробнее о выступлении немецкого политика на Экономическом форму в Давосе рассказывает швейцарский Blick.

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Ответ на все вопросы Олаф предлагает искать в международном сотрудничестве. Оно же помогает и Украине, которая мощно противостоит российским оккупантам уже три месяца. Помимо этого против путина сейчас играет расширение НАТО на севере Европы — вступление в Альянс Швеции и Финляндии.

При этом, по словам канцлера, европейскую безопасность сможет гарантировать только победа украинского государства. Никакого "продиктованного" Москвой мира цивилизованное общество не примет.

"Мы должны заставить Путина понять, что навязанного мира не будет, Украина его не примет — и мы тоже", — подчеркнул немецкий политик.

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Также во время своего выступления Олаф Шольц подчеркнул необходимость избавиться от энергетической зависимости от рф. Кроме политической подоплеки здесь есть также и немаловажный экологический фактор.

"Да, мы переживаем поворотный момент в истории. Но мы не во власти этих потрясений", — так завершил свое обращение к собравшимся на форуме канцлер.

Добавим, что на днях от Шольца прозвучало заверение в том, что Украина обязательно получит от Германии запрошенное тяжелое вооружение. При этом СМИ пишут, будто бы среди стран НАТО есть негласная договоренность насчет невмешательства в войну с россией.