Цель - уничтожить народ: мировые эксперты подтвердили геноцид украинцев россией

Депортации, массовые убийства и постоянная пропаганда показывают реальные желания Москвы

Ведущие ученые мира в области исследования прав человека, а также историки подтверждают — россия целенаправленно уничтожает украинский народ. Такое поведение является геноцидным по отношению к украинцам и нарушает соответствующую Конвенцию ООН.

Подробности сообщает CNN, передает "Телеграф".

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Тому, что российские солдаты творят именно геноцид, имеется немало документальных доказательств. К этому эксперты относят и массовые расстрелы людей, и постоянные издевательства (физически и моральные) как над мирными людьми, так и украинскими защитниками.

Помимо этого на желание россиян уничтожить украинский народ указывают постоянные депортации наших людей в отдаленные регионы рф и регулярно продолжающаяся антиукраинская риторика. Интересно, что в список людей, одобряющих геноцид украинского населения, включили не только пропагандистов, но и представителей высших правительственных кругов россии.

Над проектом, который оформлен в виде юридического отчета, работало более тридцати ученых-правоведов, а также специалистов в области геноцида. Они подчеркивают, что война в Украине сейчас носит геноцидный характер, а потому наш народ находится в большой опасности.

По словам Азима Ибрагима, сотрудника New Lines Institute, работавшего над проектом, доказательства из Украины изучались людьми со всего мира.

"Мы пришли к выводу, что российская федерация несет ответственность за нарушения Конвенции о геноциде в Украине", — подчеркнул ученый.

Напомним, что впервые термин "геноцид" в контексте полномасштабной российско-украинской войны прозвучал от президента Владимира Зеленского еще 10 марта. Тогда политик говорил об авиационном ударе по Мариупольскому роддому. Позже Украина официально заявила, что будет подавать в Гаагский суд иск против российской федерации — из-за устраиваемого путинскими солдатами геноцида.

Первым иностранным лидером официально употребившем это же определение стал Джозеф Байден. Однако он сделал это не сразу, а лишь после открывшихся фактов о Буче, Ирпене и Гостомеле. До этого в США действий российских солдат характеризировали как военные преступления.

Слова Байдена о геноциде вскоре поддержали в канадском правительстве. Первыми же странами, которые официально подчеркнули статус происходящего в Украине стали Эстония и Латвия. Затем в игру вновь включилась Канада, а пару недель назад такое же решение приняла и Чехия.