Оружие от Запада идет: Резников рассказал о переломе в ситуации с боеприпасами

Украину вооружает весь цивилизованный мир

Парк вооружения украинских военнослужащих увеличивается с каждым днем благодаря поставкам от иностранных партнеров. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, ВСУ уже имеют запас боеприпасов НАТОвского образца больше, чем было "остатка" со времен СССР. И наши запасы будут лишь пополняться.

Заявление министра цитирует пресс-служба Минобороны Украины, передает "Телеграф".

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Резников подчеркивает, что Украина уже получила больше оружия, чем могут за полгода предоставить все заводы, выпускающих оружие советского образца, в дружественных к нам странах. Однако россия является серьезным противником, поэтому запросы для ВСУ пока уменьшаться не будут.

"Впрочем, удар держит не оружие, а люди, — подчеркивает чиновник. — Украинская армия продемонстрировала массовый героизм вместе с высоким профессионализмом, а весь народ — выдающуюся стойкость".

Также Резников напомнил, что украинские бойцы уже успешно применяют три новые артиллерийские установки 155-миллиметрового калибра. Это и гаубицы М777, и гаубицы FH70, а также французская поставка — САУ "Цезарь". Министр подчеркивает, что еще в марте подобного представить было нереально, однако командная работа дает свои плоды.

Добавим, что еще несколько стран поставляют Киеву САУ М109, противокорабельные комплексы Harpoon и различные беспилотники. Ведутся переговоры и о другом вооружении.

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Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поставки тяжелого оружия для Украины наконец-то официально поддержали и в Германии. По словам канцлера Олафа Шольца, россия ведет бесчеловечную войну, потому ее стоит остановить.

Продолжает поддерживать нашу страну и настаивать на расширении количества военной помощи и британский премьер Борис Джонсон. Он уже во второй раз публично охарактеризовал путина как политического крокодила.