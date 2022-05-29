Укр

Захватывать Киев не хотели: у Лаврова выдали еще одно вранье о войне в Украине

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Келин говорит, что Киев захватить невозможно Новость обновлена 29 мая 2022, 14:21
Келин говорит, что Киев захватить невозможно

Что же делали российские войска под столицей, ответа от дипломата не последовало

Российские оккупанты не планировали захватывать Киев после начала полномасштабного нападения на Украину. По словам посла рф в Британии Андрея Келина, такая задача не ставилась никем из военных или политических руководителей, поэтому говорить об обратном не стоит. При этом он не упоминает ни о "жесте доброй воли" от Пескова, ни о реакции обычных россиян, возмущенных, что украинскую столицу не "взяли за три дня".

Об этом дипломат заявил во время воскресного интервью для BBC, передает "Телеграф".

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Келин говорит, что "не верит", будто бы Киев можно оккупировать или же захватить во время военных действий. Объяснение этому у него весьма странное — якобы столица Украины является большим городом (что, бесспорно, факт).

Однако объяснения тому, что же делали российские военные в пригороде Киева, дипломат так и не нашел. Вместо этого повторил кремлевские нарративы о том, что считает зверства оккупантов в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах не чем иным, как "выдумкой" и "инсценировкой".

"На наш взгляд, это выдумка, — ответил Андрей Келин. — Она используется для того, чтобы прервать переговоры".

Также во время интервью он соврал еще раз, заявив, что россия не планирует увеличивать количество военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях против украинского народа. При этом из рф постоянно приходит информация о подготовке скрытого призыва, который также распространяется и на оккупированную часть Донбасса. Разница лишь в том, что в ОРДЛО мобилизация проходит в открытую и весьма агрессивно.

Впрочем, как прогнозировал Алексей Арестович, вполне возможно, что после Донетчины и Луганщины путин даст приказ призывать людей в Крыму.

Добавим, что "Телеграф" рассказывал, стоит ли опасаться повторного нападения россиян на Киев.

Теги:
#Украина #Киев #Россия #Война #Посол РФ #Андрей Келин