Захватывать Киев не хотели: у Лаврова выдали еще одно вранье о войне в Украине

Что же делали российские войска под столицей, ответа от дипломата не последовало

Российские оккупанты не планировали захватывать Киев после начала полномасштабного нападения на Украину. По словам посла рф в Британии Андрея Келина, такая задача не ставилась никем из военных или политических руководителей, поэтому говорить об обратном не стоит. При этом он не упоминает ни о "жесте доброй воли" от Пескова, ни о реакции обычных россиян, возмущенных, что украинскую столицу не "взяли за три дня".

Об этом дипломат заявил во время воскресного интервью для BBC, передает "Телеграф".

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Келин говорит, что "не верит", будто бы Киев можно оккупировать или же захватить во время военных действий. Объяснение этому у него весьма странное — якобы столица Украины является большим городом (что, бесспорно, факт).

Однако объяснения тому, что же делали российские военные в пригороде Киева, дипломат так и не нашел. Вместо этого повторил кремлевские нарративы о том, что считает зверства оккупантов в Буче, Ирпене, Гостомеле и других городах не чем иным, как "выдумкой" и "инсценировкой".

"На наш взгляд, это выдумка, — ответил Андрей Келин. — Она используется для того, чтобы прервать переговоры".

Также во время интервью он соврал еще раз, заявив, что россия не планирует увеличивать количество военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях против украинского народа. При этом из рф постоянно приходит информация о подготовке скрытого призыва, который также распространяется и на оккупированную часть Донбасса. Разница лишь в том, что в ОРДЛО мобилизация проходит в открытую и весьма агрессивно.

Впрочем, как прогнозировал Алексей Арестович, вполне возможно, что после Донетчины и Луганщины путин даст приказ призывать людей в Крыму.

Добавим, что "Телеграф" рассказывал, стоит ли опасаться повторного нападения россиян на Киев.