путин назвал срок, за который военные рф должны захватить весь Донбасс - СМИ

Счет пошел на недели

Военное руководство страны-агрессора россии дало приказ своим военным провести захват подконтрольных законной власти районов Луганской и Донецкой области в определенные сроки.

Полный захват Луганской области приказали провести до 1 июня, в то время как крайний срок оккупации Донецкой области, — 1 июля. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на свои источники в специальных службах.

Стоит заметить, что по последним данным рф контролирует уже минимум 96% Луганской области, ввиду чего касательно этого региона такие сроки выглядят правдивыми.

Оперативно о главном читайте в нашем Телеграме

Накануне оккупанты зашли в последний крупный город области, подконтрольный правительству, — Северодонецк.

Кадыровцы выкладывали видео из центра города, зафиксированы уже и первые жертвы среди мирного населения.

С Донецкой областью все сложнее, но и, согласно озвученным срокам, у россиян есть еще месяц.

Для понимания ситуации, мы выделили подконтрольные правительству участки админграниц в озвученных областях на карте боевых действий:

Как сообщал "Телеграф", в последнее время на Донбассе действительно участились боевые действия, это самый горячий участок фронта.

В Пентагоне прозвучало заявление, что Битва за Донбасс, — решающая и в ближайшее время определит результат войны.