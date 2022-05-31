путин назвал срок, за который военные рф должны захватить весь Донбасс - СМИ
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Счет пошел на недели
Военное руководство страны-агрессора россии дало приказ своим военным провести захват подконтрольных законной власти районов Луганской и Донецкой области в определенные сроки.
Полный захват Луганской области приказали провести до 1 июня, в то время как крайний срок оккупации Донецкой области, — 1 июля. Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на свои источники в специальных службах.
Стоит заметить, что по последним данным рф контролирует уже минимум 96% Луганской области, ввиду чего касательно этого региона такие сроки выглядят правдивыми.
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Накануне оккупанты зашли в последний крупный город области, подконтрольный правительству, — Северодонецк.
Кадыровцы выкладывали видео из центра города, зафиксированы уже и первые жертвы среди мирного населения.
С Донецкой областью все сложнее, но и, согласно озвученным срокам, у россиян есть еще месяц.
Для понимания ситуации, мы выделили подконтрольные правительству участки админграниц в озвученных областях на карте боевых действий:
Как сообщал "Телеграф", в последнее время на Донбассе действительно участились боевые действия, это самый горячий участок фронта.
В Пентагоне прозвучало заявление, что Битва за Донбасс, — решающая и в ближайшее время определит результат войны.