Япония собирается впервые принять участие в саммите НАТО: почему это важно
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Страна восходящего солнца не является членом Альянса
Японское правительство ищет способы усилить свою оборонную способность на фоне российской агрессии в Украине. Об этом может идти речь во время июньского саммита стран НАТО, в котором собирается принять участие премьер Японии Фумио Кисида.
Как отмечает новостное агентство Anadolu Agency, для Японии это — исторический шаг, ведь раньше государство ни разу не присоединялось к заседаниям Альянса. К слову, саммит запланирован на 28-30 июня.
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Встреча представителей НАТО будет проходить в испанском Мадриде. Однако перед тем, как выступить перед собранием, Кисида посетит саммит G7 в Германии. Как известно, Япония является полноценным членом "Большой семерки".
Главными темами предстоящего саммита Североатлантического Альянса станут, конечно же, война в Украине и разрастающаяся российская агрессия. Предварительно ожидается, что японский премьер выскажет позицию своего государства (совпадающую с мировым осуждением событий в Украине), а также расскажет, как Токио собирается усилить свою оборону.
Помимо этого речь пойдет и о Китае, а также Северной Корее. Действия этих стран тоже остаются далекими от мирных, поэтому миру стоит наконец-то разобраться с тем, как действовать по отношению к ним.
Дополнительно сообщается, что из-за отсутствия у Японии членства в НАТО вопрос участия Фумио Кисиды в собрании еще изучается и обсуждается.
Напомним, что одной из центральной тем будущего саммита Альянса станет голосование за обновленную концепцию работы союза. Это, среди прочего, и изменение отношений с рф, и усиление общей оборонной способности стран-участников.
Тем временем в Украине не исключают возможности получения статуса члена НАТО, невзирая на угрозы со стороны россии. Однако это, скорее всего, станет возможным только после окончания войны.