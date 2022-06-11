У Зеленского озвучили пять настоящих целей россии в войне

У путина не собирались "демилитаризировать" или "денацифицировать" украинское государство

Полномасштабная агрессия россии против Украины, которая длится уже более 100 дней, не имела под собой адекватной подоплеки. Также ни один из озвученных кремлевскими политиками нарративов не является правдивым, ведь реальная цель у официальной Москвы всегда была иной.

По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, ее в целом можно распределить на пять более мелких подпунктов, каждый из которых сейчас активно "выполняется" оккупантами. Об этом он заявил в своем Twitter 11 июня.

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Подоляк призвал украинцев и представителей Запада забыть о мистической "денацификацией". Вместо этого стоит посмотреть на общую картину происходящего на линии фронта и понять, что россияне пытаются достичь других целей.

В этот перечень чиновник включил:

агрессивный захват территорий;

полное уничтожение инфраструктуры, а также промышленного потенциала Украины;

воровство металла и продовольственных товаров, которыми гордится наша страна;

массовые убийства;

создание миграционного кризиса.

"Так о чем договариваться с тем, кто пришел тебя убить?" — свою речь Михаил Подоляк закончил риторическим вопросом.

Последнее, судя по всему, связано с тем, что в последнее время европейские политики начали более активно продвигать идею заключения мирного договора между Украиной и россией. В Италии даже представили свой "план мира", в котором Крым и Донбасс почему-то названы "спорными территориями".

Тем временем известный американский историк уверен, что Украина имеет все шансы победить россию на поле боя без любых стратегических уступок.