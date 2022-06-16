Во франции удивили заявлением насчет Украины и войны

От победы Украины зависит дальнейшее будущее Европы

Французские дипломатические источники утверждают, что власти страны поддерживают возвращение Украиной своих исконных территорий. В том числе речь идет и о деоккупации Крыма, незаконно аннексированного россией в 2014 году.

Французы будут не против, если это произойдет в рамках полноценной военной победы украинской армией над путинскими военными. Такое заявление личных источников цитирует CNN.

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Журналистам удалось раздобыть такую информацию от одного из дипломатов, которые сопровождают президента Франции Эмманюэля Макрона в поездке по Украине 16 июня.

"Мы за целостную победу с восстановлением территориальной целостности на всех территориях, захваченных россиянами, включая Крым", — цитирует издание заявление французского политика.

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Также он заявил, что после победы Украины в войне нашему государству будет нужно укрепить отношения с НАТО, чтобы "построить прочный мир". По словам дипломата, сейчас украинцы борются за безопасность всей Европы.

Следует отметить, что такая позиция выглядит странно на фоне постоянной "милостивой" политики Макрона по отношению к путину и его правительству. Как известно, Макрон не единожды с начала полномасштабного вторжения рф звонил российскому диктатору, а также убеждал мировое сообщество "не унижать россиян". Более того, существует вероятность, что французский лидер продолжает такую полемику, подговаривая Владимира Зеленского вернуться к переговорам с россией.

Интересно, что на фоне всего этого некоторые украинские эксперты считают, что европейские лидеры, прибывшие в Украину, будут убеждать нашего президента не воевать за Крымский полуостров.