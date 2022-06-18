Зеленский приехал в прифронтовой город

Политик лично проконтролировал, как на южных рубежах держат оборону

Украинский лидер Владимир Зеленский проводит субботу, 18 июня, с рабочим визитом в Николаеве, который накануне был обстрелян российскими оккупантами. Программа действий президента состояла из осмотра города, регулярно страдающего от "прилетов", и проведения совещания с представителями местной власти.

Информация о посещении прифронтового города Зеленским была опубликована украинским политиком, экс-нардепом Сергеем Лещенко. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Вскоре данные подтвердила и пресс-служба президента Украины

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Как оказалось, президент приехал в Николаев, чтобы провести важное совещание с местными чиновниками. Известно, что обсуждалось состояние экономики и сельского хозяйства в регионе. Также внимание уделили вопросу восстановлению водоснабжения, с которым на Николаевщине до сих пор имеются значительные проблемы.

Зеленский в Николаеве

Осматривают разбитое здание Николаевской ОВА

"Не прекращаем работать ради побед", — отметили в пресс-службе президента.

Добавим, что во время заседания глава Николаевской ОВА Виталий Ким получил из рук Владимира Зеленского орден Богдана Хмельницкого III степени, а мэр Николаева Александр Сенкевич — орден за мужество III степени.

Момент награждения Кима

Также был повышен в звании один из военнослужащих, отвечающих за оборону региона. Боец даже попросил заменить старые погоны на новые лично президента, на что тот быстро ответил согласием.

Торжественный момент

Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько жизней украинцев унес последний ракетный удар по Николаеву. Стоит отметить, что снаряды оккупантов разрушили несколько зданий мирной инфраструктуры города.