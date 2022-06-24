Скифское сокровище на работе: в Украине со скандалом разоблачили экс-нардепа за связи с "ДНР"

Многие предметы были похищены из музеев оккупированного Крыма

Украинским правоохранителям удалось выяснить, что бывший народный депутат Валерий Горбатов занимался финансированием боевиков т.н. "ДНР". Помимо этого он занимался собирательством (и, вероятно, перепродажей) уникальных, но краденных древностей. Некоторые из экспонатов, обнаруженных у него в офисе, были похищены из крымских музеев после оккупации полуострова в 2014 году.

Больше подробностей об открывшейся миру "черной коллекции" Горбатова сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора в пятницу, 24 июня. Известно, что общее количество найденных ценных предметов превышает шесть тысяч.

Изначально расследование велось насчет вероятного финансирования боевиков "ДНР", а также сотрудничестве с коллаборантами Крыма для ведения бизнеса на территории аннексированного полуострова. В ходе проверки правоохранители обратили внимание на личность Валерия Горбатова.

Валерий Горбатов. Был нардепом с 1994 по 1998 год

После обыска в офисе бывшего нардепа было обнаружено огромное количество различных артефактов, часть из которых принадлежит к скифской культуре. Среди найденных предметов — древние ножи, большая коллекция монет, шлемы, оружие и т.п.

По самым скромным оценкам, все это добро стоит несколько миллионов долларов США. Часть экспонатов, скорее всего, похищена с музеев Крыма.

Часть коллекции

Старинные амфоры

На данный момент все изъятое передано в Национальный музей истории Украины на сохранение. Государственное бюро расследований совместно с Офисом Генпрокурора продолжают расследование. Горбатову грозит ответственность минимум по двум статьям Уголовного кодекса — финансирование терроризма и оправдание российской агрессии против Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что представители СБУ смогли раскрыть двух серьезных "кротов" ФСБ, работавших внутри органов украинской власти. Мы подробно исследовали их биографии и деятельность.