Байден отреагировал на ракетный удар россии по Киеву
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Свое мнение политик высказал, находясь на территории Германии
Американский президент Джозеф Байден, прибывший в Европу на саммит стран "Большой семерки", прокомментировал массированный ракетный удар по Киеву. По мнению политика, таким поведением россияне в который раз доказали свое варварство, весьма характерное для них.
Главу Белого Дома, высказавшего свое отношение к трагедии перед заседанием западных партнеров Украины, цитирует агентство Reuters. Стоит отметить, что политик был весьма немногословным в своей реакции.
"Это, скорее, их [россиян — ред.] варварство", — охарактеризовал он утренние ракетные атаки по украинской столице.
Также стоит добавить, что прибыв в Германию на заседание G7 Джо Байден обратился к европейским коллегам. Он призвал их не сдаваться перед российской агрессией и "держаться вместе". По его мнению, диктатор владимир путин надеется на раскол внутри стран НАТО, а также "Большой семерки".
"Но этого не произошло, и не произойдет", — уверен Байден.
К слову, комментарии американского президента о варварстве российской армии весьма прохладно восприняли пользователи сети даже среди украинцев.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит пострадавший дом в Шевченковском районе Киева. На месте чрезвычайного происшествия побывал наш фотокорреспондент.
Также мы подробно писали о том, кто пострадал во время ракетной атаки на украинскую столицу.