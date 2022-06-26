Укр

Байден отреагировал на ракетный удар россии по Киеву

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Байден осуждает россиян за удар по украинской столице Новость обновлена 26 июня 2022, 14:19
Байден осуждает россиян за удар по украинской столице

Свое мнение политик высказал, находясь на территории Германии

Американский президент Джозеф Байден, прибывший в Европу на саммит стран "Большой семерки", прокомментировал массированный ракетный удар по Киеву. По мнению политика, таким поведением россияне в который раз доказали свое варварство, весьма характерное для них.

Главу Белого Дома, высказавшего свое отношение к трагедии перед заседанием западных партнеров Украины, цитирует агентство Reuters. Стоит отметить, что политик был весьма немногословным в своей реакции.

"Это, скорее, их [россиян — ред.] варварство", — охарактеризовал он утренние ракетные атаки по украинской столице.

Также стоит добавить, что прибыв в Германию на заседание G7 Джо Байден обратился к европейским коллегам. Он призвал их не сдаваться перед российской агрессией и "держаться вместе". По его мнению, диктатор владимир путин надеется на раскол внутри стран НАТО, а также "Большой семерки".

"Но этого не произошло, и не произойдет", — уверен Байден.

К слову, комментарии американского президента о варварстве российской армии весьма прохладно восприняли пользователи сети даже среди украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит пострадавший дом в Шевченковском районе Киева. На месте чрезвычайного происшествия побывал наш фотокорреспондент.

Также мы подробно писали о том, кто пострадал во время ракетной атаки на украинскую столицу.

Теги:
#Украина #США #Война #Джо Байден #Ракетный удар