Готовимся постоянно: в "Слуге народа" оценили угрозу нападения из Беларуси

В Украине готовятся к возможному вторжению из Беларуси.

В понедельник, 27 июня, на 124-й день полномасштабного вторжения рф, сохраняется опасность наступления российских войск со стороны Беларуси.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина депутат от "Слуги народа" и глава комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

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По словам нардепа, опасность есть и Вооруженные силы Украины готовы к отпору: "Если по ситуации на сегодня, на день-два, я думаю, нет, потому что на границах в Беларуси нет группировки, которая сможет сделать этот непонятный марш непонятным количеством. Такого мы сейчас не видим".

"Мы не сидим сложа руки, уже отошли от шока, и больше это не повторится. Готовы сейчас уже ко всем сценариям, готовимся постоянно, не перестаем готовиться. Не только Киев, но и Житомирская, Ровенская и Волынская области. По длине всей границы", — добавил Завитневич.

Политик считает, что Беларусь была и остается площадкой, плацдармом для вторжения, применения "Искандеров" и ракет с самолетов.

Завитневич отметил, что никто не забывает это направление и все постоянно работают. Кроме того, не следует забывать об элементах информационной атаки, которые влияют на психологическое состояние людей.

"Готовится сухопутный компонент белорусской армии, не готовится — это информация, которую нельзя подтвердить. Сейчас провокаций нет", — сказал глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что в четырех областях Украины пройдет проверка готовности к возможному повторному вторжению российских войск из Беларуси.

В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что в украинцев не будет никакой жалости к белорусам, если они вторгнутся в Украину.