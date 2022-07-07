путин нашел новый способ давления на Байдена

Судьба американских граждан сейчас находится под контролем кремлевских политиков

Американский лидер Джозеф Байден, активно помогающий Украине в войне, попал в затруднительное положение из-за пребывания нескольких граждан Штатов в заключении на территории россии. Их родственники выступают с призывом вернуть близких людей на родину, однако осложненные войной в Украине дипломатические отношения США и рф значительно мешают этому.

Как отмечает издание CNN, в первую очередь речь идет о спортсменке Женской национальной баскетбольной лиги (WNBA) Бритни Гринер, а также экс-морского пехотинца Поле Уилане.

Зарубежные аналитики уверены, что заключенные, по сути, превращаются в пешек для политической игры путина и Байдена. Однако пока перевес — на стороне российского диктатора, ведь американские граждане находятся в рф, и говорить об их будущем четко пока невозможно.

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Отметим, что Гринер арестовали в феврале 2021 года в одном из аэропортов Москвы. Тогда россияне заявили, что обнаружили в ее багаже масло каннабиса, из-за чего обвинили в контрабанде наркотиков. Звезде американского баскетбола может грозить до 10 лет заключения в российской тюрьме.

С Уиланом все еще сложнее, ведь он находится за решеткой с 2018-го. Бывшего военного обвинили в шпионаже, однако он отрицает свою причастность к этому процессу. В 2020 году ему вынесли приговор, отправив в тюрьму на 16 лет.

При этом Вашингтон продолжает бороться за возможность вернуть обоих своих граждан на Родину. Вместе с этим также ведется работа насчет освобождения американцев Энди Тай Нгока Хюина и Александра Джона-Роберта Дрюке из плена боевиков "ДНР", куда они попали будучи добровольцами на войне в Украине.

Предполагается, что рф может пойти на сделку насчет содержащихся в тюрьме американцев только при условии, если Вашингтон пойдет на уступки. К примеру — освободит взамен российского торговца оружием Виктора Бута. Мужчина известен как "Торговец смертью" и в 2011 году был осужден к пожизненному заключению.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в россии настолько потеряли возможность общаться дипломатически, что пригрозили США возвратом Аляски. К слову, этот штат был продан Америке еще в 1867 году.