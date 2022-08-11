Россиян меньше, но они наступают? Резников четко ответил на непростой вопрос

У Украины много людей, защищающих страну, но всех поставить на одно направление не получится

Российские войска в последние недели пытаются всяческими способами сдержать ВСУ в их попытках перейти в контрнаступление на отдельных направлениях фронта. Ситуация осложняется еще и тем, что хотя общее количество украинских защитников и достигает почти миллиона человек, россияне все равно атакуют более кучно. И на это есть сразу несколько причин, которые озвучил руководитель Министерства обороны Алексей Резников.

Свою позицию он детально прояснил в свежем интервью "Украинской правде". Резников подтвердил ранее озвученные им сведения о том, что Украину сейчас защищает около миллиона человек. При этом сейчас на разных участках фронта в Украине находится от 111 до 115 батальонно-тактических групп армии россии. В пересчете на живую силу это около 137 тысяч военнослужащих рф.

На вопрос журналиста о том, почему при таком численном перевесе россияне наступают, Резников объяснил, что в Украине военную форму сейчас носят не только сами бойцы, но и медики, пограничники, полицейские, СБУ, а также другие подразделения, связанные с обороной.

Кроме того, Украине нужно растягивать силы на большом отрезке границы и сохранять резервы.

"Попробую объяснить на пальцах. 2500 километров сегодня составляет вражеская граница. Мы же понимаем, что если с Беларуси уже нападения было, то оно может повториться? Значит, эту линию границы надо защищать, там должны быть военные подразделения. Киев нужно защищать? Нужно. Одессу нужно защищать? Нужно. И так дальше. Вот вы берете весь этот сектор обороны и растягиваете по всей линии 2500 километров", — говорит Алексей Резников.

Министр поясняет, что с учетом потерь, необходимости проводить ротацию и некоторых других моментов, собрать весь условный миллион защитников и защитниц в одном месте, чтобы перебросить его для контрнаступления, просто невозможно.

Также на происходящее сильно влияет перевес армии рф в техническо-материальном плане. Речь идет о количестве тяжелого вооружения и снарядов. По словам Резникова, запас россиян в этом секторе куда больший, чем у украинцев — в 10-15 раз.

"Исторически у них стабильно миллионная армия была, — поясняет чиновник. — Представьте себе, сколько они всего накопили на складах и арсеналах, и весь этот мусор они сейчас везут к нам".

При этом министр обороны подчеркивает, что ВСУ не отступают по всем направлениям, как этого хотелось бы врагу.

"На сегодня линии фронта более-менее сбалансированы. Шесть месяцев полномасштабной войны — и где они продвинулись? Пара десятков километров?" — риторически интересуется Резников.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, существует ли, по мнению военных, угроза повторного наступления российских оккупантов на Киев и область. Ситуацию прокомментировал командующий Объединенными Силами Украины Сергей Наев.

Также мы писали, какие планы захватчики имеют на Николаев и Кривой Рог. О происходящем на южном отрезке фронта рассказал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.