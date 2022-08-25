Мы побеждаем не из-за лучшего оружия: Ющенко назвал главный секрет украинцев

Украинцы сейчас находятся на взлете осознания себя как нации

Третий президент Украины Виктор Ющенко, который недавно удивил всех инициативой насчет передачи меда на передовую, рассказал, в чем главная причина несомненной победы Украины над россией в нынешней полномасштабной войне. По словам политика, наша нация имеет особый дух борьбы, а также правильную мотивацию — возвращение территориального единства и понимание ценности всего, что было у нас до вторжения. Ющенко уверен, что сейчас украинский народ в ускоренном темпе осознает себя себя именно что украинским.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде", передает "Телеграф". Политик пообщался с журналистами о ситуации на фронте и своих общих впечатлениях о происходящем после полугодия войны.

Виктор Ющенко подчеркивает, что не каждой нации можно вручить оружие для самозащиты. По его мнению, история знает немало примеров, когда страна получала современнейшее оружие, а его потом спустя несколько месяцев находили либо у противника, либо перепроданным в другие государства.

"Мы сегодня побеждаем не из-за того, что у нас лучше оружие, — говорит третий президент Украины. — Если у тебя нет духа борьбы, если у тебя ключевой мотивации нет, как вернуть ценность, территориальное единство — какое тебе оружие нужно?"

Политик убежден, что сейчас, переживая настоящий национальный прорыв, украинцы наконец-то превратились из "квазинации" в нацию настоящую и могущественную. У нас изменились многие взгляды и подходы к куче вещей.

"Мы иначе смотрит на язык, мы иначе смотрим на московскую церковь, мы иначе смотрим на московскую книжку, на московскую газету, на московское слово, на московский театр, на то, что раньше было, — считает Виктор Ющенко. — Поэтому в общем я понимаю, что мы даже за эти 6 месяцев войны очень прибавили во всеукраинском "обучении", мы все очень прибавили в понимании, кто мы такие, почему мы украинцы".

Отметим, что месяцем ранее с третьим президентом общался "Телеграф". Интервью вышло весьма насыщенным и интересным.

В его рамках политик рассказал, что считает главной целью путина в полномасштабной войне против Украины. Он подчеркнул, что главная загвоздка даже не в получении новых земель.

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