Нужно превратить полуостров в тупик: военный эксперт рассказал о судьбе Крымского моста

Для ударов по Крымскому мосту Украине понадобится более точное и мощное вооружение

После атаки ВСУ на сразу два логистически важных для россиян моста на Херсонщине украинцы все чаще и чаще возвращаются к теме разрушения Крымской переправы. Однако для этого понадобится время и более мощное, чем мы сейчас имеем, оружие. По словам военного эксперта Олега Жданова, для того, чтобы повредить логистику российской армии можно даже не разрушать сооружение полностью. Нужно лишь несколько точных попаданий в отдельные части моста.

Больше подробностей он раскрыл во время эфира с журналистом Марком Фейгиным. Эксперт подчернул, что Крымский (или Керченский) мост сейчас является главной артерией поставок для российской армии на полуостров. Задача же украинского войска — отрезать возможность этих поставок, при этом чем быстрее, тем лучше.

Жданов подчеркивает, что главный пролет обрушать совсем необязательно.

"Там очень много маленьких пролетов, которые начинаются прямо от береговой линии. Или хотя бы стык моста. Главное — перекрыть его в плане моста, чтобы он прекратил выполнять функции артерии. И тогда полуостров Крым превращается в тупик", — поясняет специалист.

В таком случае российская армия не сможет отступать на территорию Крыма — если не имеет суицидальных наклонностей. Поэтому отступление в случае успеха контрнаступления ВСУ врагу придется бежать в сторону Мариуполя, Новоазовска, а после — на территорию Ростовской области.

По мнению Олега Жданова, наиболее важным является перекрытие движения по мосту. Это касается как поездов, так и автомобилей. После этого военным придется вновь сосредоточиться на уничтожении складов и других военных объектах противника. Лишь после этого можно будет говорить о демилитаризации Крымского полуострова.

"Поэтому вопрос вхождения войск в Крым на сегодня становится все более реалистичным", — подытожил военный эксперт.

Добавим, что, по его словам, с атакой на Керченский мост сможет справиться лишь особо мощное оружие — к примеру, ракеты ATACMS.

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Ранее "Телеграф" рассказывал о необычном "пророчестве" насчет судьбы Крымского моста от секретаря СНБО Алексея Данилова. В одном из интервью чиновник намекнул, что будущее постройки уже давно определено, и лишь время отделяет нас от ее уничтожения.

Также мы писали, что о разрушении моста говорит глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.