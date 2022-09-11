Вариантов нет: Резников рассказал, чем закончится война в Украине

россия прошла уже не одну точку невозврата

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что сейчас уже не идет речи о выведении российских военных на границы 23 февраля 2022 года, — теперь Украина должна вернуть все оккупированные территории.

Такое мнение он высказал в ходе выступления на конференции YES, сообщает "Телеграф".

По его словам, раньше действительно рассматривался вариант переговоров и выведения россией войск на границы до 24 февраля.

"Это еще было возможно, когда не было еще столько погибших и разрушений. Но на сегодня они прошли не одну точку невозврата, их там уже многоточие. Потому варианта на 24 февраля 2022 года в этом моменте истории человечества уже не существует", — подчеркнул Резников.

"Речь может идти только о полном восстановлении территориальной целостности и суверенитета в пределах международно-признанных границ по состоянию на 1991 год. А это конечно означает: Крым — это Украина, весь Донбасс, Луганск, Донецк, — это Украина", — добавил министр обороны Украины.

Как сообщал "Телеграф", ранее Резников заявлял, что "нормандским форматам" и "Минскам" в Украине больше не доверяют.