путин нашел нового союзника? Еще один мировой лидер противится поставкам оружия в Украину

Политик не понимает, что заключить перемирие с россией невозможно из-за ее агрессивного поведения

В Украине уже 206 дней продолжается война, а на деоккупированных территориях находят массовые захоронения мирных жителей, которые были замучены до смерти. Однако все военные преступления россии не останавливают некоторых мировых политиков, которые выступают за "скорейшее прекращение огня" между ВСУ и оккупантами. На этот раз подобные предложения прозвучали от президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.

Информацию передает "Телеграф", ссылаясь на CNN. По мнению политика, Запад не должен снабжать Киев оружием, ведь это лишь приводит к дальнейшему затягиванию конфликта. Вместо этого нужно объявить о перемирии и сесть за стол переговоров, уверен он.

Свои идеи мексиканский лидер изложил в документе для Генассамблеи ООН, в котором предложит создать "Комитет по вопросам диалога и мира". В основе этого предложения находится, собственно, основание такого Комитета, который поможет в ближайшие пять лет установит мир "между всеми нациями".

Согласно задумки Лопеса Обрадора, посредниками в комитете могут выступить генсек ООН Антониу Гуттериш, Папа Римский Франциск, а также внезапно премьер Индии Нарендра Моди.

При всем своем "миротворчестве" президент Мексики выступил против антироссийских санкций. Также он считает, что Украина, защищающая свои границы, получает слишком много западного оружия. И первый, и второй факторы, по словам Лопеса Обрадора, "повлияло на продление противостояния".

Интересно, что тема переговоров Украины с россией весьма обострилась в последнее время, когда ВСУ отчитались о первых успехах в контрнаступлении на Харьковщине. Накануне же стало известно о полной деоккупации Купянска.

При этом ни о каких мирных диалогах не может быть и речи, ведь россия является военным преступником. Одно лишь безымянное кладбище местных жителей в Изюме служит тому доказательством.