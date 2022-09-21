Нельзя допустить историческую ошибку: Макрон сделал неприятное для рф заявление в ООН

Политик считает, что совершение гражданами определенной страны массовых преступлений должно нести за собой ответственность на многих уровнях

Французский лидер Эммануэль Макрон вслед за США заговорил о необходимости реформировать работу Совета Безопасности ООН. По его мнению, некоторых стран-участниц объединения действительно можно ограничить в правах, в том числе ветировать некоторые решения, принятые большинством. С учетом всей его речи, нетрудно догадаться, что в первую очередь подобное решение коснется российской федерации.

Подробности сообщает "Укринформ", передает "Телеграф". Заявление Макрона прозвучало во время выступления политика на 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что проходит в Нью-Йорке.

Он отметил, что действительно поддерживает идею реформирования Совбеза, чтобы сделать организацию "более представительной". Также он не исключает необходимость принятия в нее новых членов.

"Чтобы она действительно могла играть свою роль, ограничивая использование права вето в случае массовых преступлений", — озвучил главную причину необходимости внесения изменений в работу Совбеза ООН Макрон.

При этом он подчеркнул, что он не видит разницы между восточными или западными странами. Самое главное, чтобы участники организации уважали статус ООН и поддерживали общие ценности.

Также он упомянул войну в Украине, что не может не намекать на желание Совбеза ООН лишить права вето россию, являющуюся одной из стран-членов. Тех политиков, которые удерживают нейтралитет в вопросе российской агрессии, Эммануэль Макрон назвал людьми, совершающими историческую ошибку. Такие люди, считает французский лидер, поддаются цинизму, а также влиянию "современного империализма".

"россия пытается утвердить двойные стандарты, но война в Украине не должна быть конфликтом, к которому кто-то останется безразличным. Каждая страна должна сыграть свою роль, чтобы остановить российскую агрессию", — подчеркнул политик.

Напомним, что ранее уже звучали призывы лишить россию права вето в Совбезе ООН. На эту идею почти сразу же весьма резко отреагировал зам Совбеза рф дмитрий медведев.