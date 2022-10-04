"Будем ждать": у путина отреагировали на отказ Зеленского от переговоров

москва отвечает Киеву аналогичным заявлением

После того, как во вторник, 4 октября, президент Украины Владимир Зеленский принял решение СНБО о невозможности проведения переговоров с путиным в результате открытой попытки аннексии четырех украинских регионов, путинский пресс-секретарь сразу вступился за диктатора. Он рассказал, что россия все еще стремится к переговорам, но если Зеленский не желает диалога с путиным, то они дождутся, пока он передумает или пока в Украине сменится президент.

Об этом сообщил пресс-секретарь владимира путина дмитрий песков во время своего брифинга для журналистов.

"Теперь будем ожидать либо изменения позиции нынешнего президента, либо уже дождемся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в пользу украинского народа", — объяснил он.

Спикер путина также отметил, что без желания Киева вести переговоры с москвой война не может закончиться подписанием какого-либо документа.

"Нет. Чтобы вести переговоры, нужны две стороны", — отметил песков.

Комментарий Дмитрия Пескова журналистам

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении объяснил, что Украина хочет переговоров. Однако нюанс в том, что с нынешним российским президентом это больше невозможно.

Накануне владимир путин подписал с гауляйтерами так называемые "договоры о вхождении в состав России". Этим "договором" россия официально аннексировала четыре украинские области.