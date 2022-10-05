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Аннексия повлияет лишь на армию противника: полковник ВСУ назвал главный просчет россиян

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Проведение псевдореферендумов, которым так радовалась пропутинская "вата", ударит по самой россии Новость обновлена 05 октября 2022, 12:07
Проведение псевдореферендумов, которым так радовалась пропутинская "вата", ударит по самой россии

Украинские защитники, как освобождали захваченные территории, так и продолжат это делать

Подписание указов об аннексии украинских территорий российским диктатором владимиром путиным никоим образом не повлияет на продвижение ВСУ в деоккупации захваченных населенных пунктов. При этом сама же армия противника и может пострадать от новых решений главы Кремля — в первую очередь, в финансовом плане.

На подобный нюанс обратил внимание полковник ВСУ Виктор Кевлюк, являющийся экспертом Центра оборонных стратегий. Как пишет "РБК-Украина", в ближайшее время Кремль, из-за нехватки денежных средств, может изменить факт выплат российским военнослужащим.

По словам Кевлюка, любые "административные" изменения, которым сейчас так радуются пропагандисты и "вата", в конечном итоге, станут огромным минусом для армии рф.

"На тех землях, которые, по мнению Кремля, аннексированы и провозглашены российскими, "специальная военная операция" может быть переформатирована в контртеррористическую, — объясняет полковник. — Контртеррористическая операция проводится исключительно на территории российской федерации и не предполагает прибавок военнослужащим".

Таким образом все те оккупанты, которые все еще остались в живых и воюют на территории ОРДЛО, Запорожской и Херсонской областей, могут разом лишиться всех денежных "плюшек". К слову, во многом из-за заманчивых цифр в зарплатах часть россиян и согласилась идти воевать.

Для украинцев же аннексия территорий не изменит ничего: ВСУ продолжат при возможности контратаковать и освобождать украинскую землю от вражеской навалы.

К слову, лишь за несколько последних дней продвижение наших защитников на южном фронте стало весьма заметным. "Телеграф" рассказывал, какие населенные пункты вновь оказались под сине-желтым флагом.

Также мы писали, как на подписание путиным преступных указов о "включении" в состав рф украинских областей отреагировали у Владимира Зеленского.

Теги:
#Россия #Война #Зарплаты #Аннексия #Армия РФ