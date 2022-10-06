Пытались выехать в ЕС: россияне грузовиками вывезли украинцев с границы

Российские власти не обновляли информацию об украинцах несколько дней

На фоне полномасштабной войны в Украине россия продолжает совершать военные преступления и, в частности, похищать украинцев, вывозя их на свои территории. Так, недавно стало известно, что на выезд из россии в Эстонию возникли очереди из желающих уехать и многие были украинцами. С российской стороны юго-восточной границы с Эстонией находившиеся там украинские беженцы были вывезены куда-то на грузовиках российскими силовиками.

Об этом сообщило эстонское издание ERR со ссылкой на министра внутренних дел Эстонии Лаури Лаанеметс. По его словам, еще несколько дней назад на границе было более тысячи человек, а сейчас их там нет.

"Раньше на границе ждали чуть больше тысячи человек, а сегодня их там уже нет — их посадили на грузовики и увезли. Мы не знаем, куда их увезли. Департамент полиции и пограничной охраны сейчас работают над получением этой информации", — отметил Лаанеметс.

Министр отметил, что, если россия решит массово подталкивать людей к незаконному пересечению границы, Эстония не может считать всех их украинскими беженцами, ведь в толпе могут быть также граждане россии и сосланные агенты. Страна уже установила связь с украинским посольством, чтобы проверять биографии прибывающих людей и выяснять, являются ли они теми, за кого себя выдают.

Кроме того, следует отметить, что сами местные власти рф писали, что украинские беженцы действительно были на эстонской границе. Об этом, в частности, сообщал губернатор Псковской области Михаил Ведерников во вторник, 4 октября. Однако с тех пор никаких новостей по этому поводу российская сторона не давала.

"Провел совещание по вопросу очередей на границе в Псковской области. Ситуация непростая. Среди выезжающих много граждан Украины. Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывести валюту сверх установленных законом норм, предметов старины, искусства, запрещенных товаров ", — говорится в сообщении.

Сообщение Михаила Ведерникова

Как сообщал "Телеграф" ранее, премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала срочно ввести против россии новый мощный пакет санкций. По ее словам, рф нужно держать в полной изоляции, пока они не покинут территорию Украины.