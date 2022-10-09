Надежда на союз с Китаем стала провалом: в чем серьезно просчитался путин

При всем образе серьезного и умного политика кремлевский диктатор оказался весьма посредственным аналитиком

Перед началом войны с Украиной в Кремле могли надеяться на заключение договоренности с Китаем насчет установления мирового господства и совместного противостояния Западу. Однако официальный Пекин, отношения с которым у путина весьма охладели в последнее время, решил поступать по-своему. На это повлияли и провалы армии рф, и серьезный отпор Украины на поле боя, и некие личные мотивы китайских политиков.

Более подробно о сложившейся ситуации в отношения КНР и путинского режима рассказал бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZREVATEL. Дипломат подчеркнул, что путин действительно серьезно просчитался, сделав ставку на поддержку Пекина.

По мнению Огрызко, российский лидер искренне надеялся, что китайские власти в открытую поддержат его действия. Это должно было воплотить в жизнь желание путина создать "автократическую ось Москва-Пекин", которая бы нарушила во многом безопасность всего мира.

"Он думал, что победив Украину и имея поддержку Китая, они будут брать реванш по всему миру и загонят Запад в оборонную позицию", — отметил экс-министр.

При этом владимир путин абсолютно не понимал интересы самого Китая. Это лишний раз доказывает, что с аналитикой и у самого российского диктатора, и его приближенных весьма и весьма плохо. КНР — далеко не та страна, которая станет на сторону тех, кто откровенно проигрывает в войне.

Таким образом россия фактически осталась сама. Ее призрачные союзники в виде стран-изгоев могут в расчет не браться, ведь многие оказывают поддержку не с политических, а экономических мотивов. А это — совсем другая история.

"Считать Северную Корею, Кубу или Сирию союзником — это уже полный маразм, — считает Владимир Огрызко. — "Чудесная" внешняя политика Кремля довела россию до ручки".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как с помощью Китая, а также Индии могут сдерживать поползновения путина к "красной кнопке" на ядерном оружии. При этом на Западе продолжают делать Москве неоднозначные намеки на то, что даже вероятные союзники рф способны помогать именно Украине в нынешней войне.