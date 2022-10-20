россия пригрозила ООН из-за сбитых в Украине иранских дронов - Кислица

Иранские дроны могут стать камнем преткновения между россией и ООН

На фоне подготовки Ирана к передаче россии еще большего количества беспилотников и даже ракет, о котором узнали СМИ, россия решила поугрожать ООН. Причина — вероятная проверка организацией иранских дронов, которые сбили в Украине.

Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица. В сообщении в соцсети "Твиттер" он отметил, что логика такого заявления от россии "дебильная". рф якобы переоценит сотрудничество с генсеком ООН, если он направит экспертов в Украину для проверки БпЛА.

Сергей Кислица оценил логику рф

Кислица также добавил, что они были изготовлены в Иране и использование их в убийствах мирных граждан нарушает резолюцию ООН. Российское использование иранских беспилотников причинило Украине немало неприятностей начиная с атак на энергосистему, до попадания "мопедов" в жилые дома.

Напомним, Украина пригласила экспертов осмотреть остатки сбитых беспилотников и обратилась в организацию из-за того, что дальность их действия превышает 300 км. Вопрос защиты от них стоит очень остро — в ситуацию решили вмешаться в НАТО и передать Украине антидронные системы ПВО. Из-за передачи россиянам БпЛА против Ирана готовят санкции как в Европе, так и в США — кроме санкций, в помощь Украине также обещают ПВО.