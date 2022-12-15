"Зрада" или факт? Действительно ли у Европы больше нет оружия для Украины

Европа оказалась не готова к вызовам полномасштабной войны на Украине.

На днях глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сделал заявление о военных возможностях европейских стран. По словам чиновника, запасы вооружения у государств, оказывавших Украине военную помощь, исчерпаны. Признавая ощутимые дефициты в оборонной сфере ЕС, Боррель также заявил, что полномасштабное вторжение россиян стало тревожным сигналом о военных возможностях Европы и сделало ее уязвимой перед угрозами высокого уровня.

"Телеграф" выяснял, насколько критической на самом деле может быть ситуация с запасами необходимого Украине вооружения, и какое влияние на обороноспособность нашей армии это окажет.

Когда пустеют склады, начинает работать ВПК

Боррель не первый раз акцентирует внимание на необходимости расширения оборонных возможностей стран ЕС. Так, выступая перед делегатами ежегодной конференции Европейского оборонного агентства 8 декабря, чиновник призвал союзников наращивать оборонные заказы, а промышленников – сообщить об ожидаемых сроках выполнения этой работы и ее объемах.

"Запасы оружия в ЕС, поставляемые Украине, истощаются из-за того, что мы годами не обеспечивали необходимое финансирование. То, что мы направляем Киеву, мы берем не со складов, а из наших армий. Я знаю, что общественное мнение предпочитает масло, а не оружие, безусловно, но мы годами недоинвестировали. И эти склады быстро пустеют, потому что они и были почти пустыми", — сказал Боррель.

По данным европейского политика, в 2021 году страны ЕС потратили на оборону 214 млрд евро, что на 6% больше, чем в 2020 году. Больше других в этот сектор инвестировали Греция, Италия, Словения и Финляндия.

"Сейчас все становится лучше, но недостаточно, особенно в части кооперации. В краткосрочной перспективе нужно совместно инвестировать и сделать закупки. Закупить больше — и совместно", — сказал Боррель, напомнив о важности поддержки Украины в "политическом, экономическом и военном плане, чтобы она могла вытеснить захватчика".

Сложность ситуации с вооружением для Украины отметил и член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский. По словам нардепа, военные запасы в западных странах действительно иссякают, однако дефицита, который привел бы к уменьшению военной помощи Украине, не ожидается.

"Во-первых, на складах все еще остается достаточно оружия. Во-вторых, сейчас происходит перепрофилирование на производство. У наших партнеров есть программы по налаживанию выпуска снарядов калибра 122мм и 152мм советского образца, а также калибра 155мм по стандартам НАТО. Кроме того, Украина работает над альтернативными путями получения необходимой техники и боеприпасов, однако раскрывать подробности этих процессов сейчас не стоит", — рассказал Федор Вениславский "Телеграфу".

Европа продолжает помогать Украине

В украинском информационном пространстве заявление главы европейской дипломатии о дефиците вооружения было воспринято неоднозначно. Некоторые интерпретировали слова чиновника как демонстрацию моральной "усталости" и экономического истощения Европы, а также попытку подтолкнуть Украину к мирному урегулированию конфликта с РФ.

На самом же деле, никакой "зрады" не произошло, уверен политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. По словам эксперта, Жозеп Боррель, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Урсула фон дер Ляйен – политики, являющиеся нашими надежными партнерами и союзниками, а позиция руководства ЕС на протяжении всей войны оставалась неизменной: Украина должна иметь возможность защищать свою территориальную целостность, а потому требует финансовой и военной помощи

"Заявление Борреля вполне логично и оправдано относительно положения дел в ЕС в целом, но у каждой европейской страны ситуация отдельная. В первые месяцы войны нам предоставлялось советское оружие, которое было на хранении в странах Восточной Европы и Германии, как наследие ГДР. В эти пакеты помощи включали излишки – вооружение, которое не было критически необходимым для обороноспособности страны-поставщика, значительное количество таких излишков исчерпано, и теперь, передавая нам вооружение из собственных стратегических запасов, Польша и страны Балтии должны получать что-то новое на замену. Аналогичная ситуация сложилась и в США. Нам передали большую часть запасов Javelin и Stinger, поэтому встал вопрос изготовления новых", — объясняет Владимир Фесенко.

В то же время есть отдельные виды вооружения, которые ранее Украине не предоставлялись: значительная часть систем ПВО/ПРО, немецкие танки и советские самолеты МиГ. Причиной этого служит не дефицитность данной техники, а опасения европейцев, что после получения Украиной большого количества наступательного оружия, конфликт может перейти на территорию РФ, что повысит риски использования Россией ядерного оружия.

По словам Владимира Фесенко, украинцам нужно быть готовыми к тому, что избежать мирных переговоров с РФ все равно не удастся.

"Даже полная деоккупация всех территорий не может обезопасить нас от дальнейших ракетных обстрелов и авиационных атак со стороны России. Поэтому садиться за стол переговоров, чтобы договориться как минимум о прекращении огня, нам рано или поздно придется. Также, вероятно, будут обсуждаться вопросы безопасности акватории Черного и Азовского морей", — отметил эксперт.

На фронте победа за качеством, а не количеством

После того, как оккупационным войскам РФ не удалось устроить блицкриг в Украине, стало ясно, что полномасштабная война может растянуться на годы. Ведь, как известно, Россия располагает почти неограниченными запасами старых снарядов и военной техники, доставшимися ей по наследству после распада СССР. Несмотря на это и преимущество врага в живой силе, десятый месяц подряд украинской армии удается не только удерживать оборону, но и проводить успешное контрнаступление сразу в нескольких направлениях.

По словам украинского военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, секрет успеха ВСУ заключается в том, что военные используют высокоточное вооружение.

"Чтобы уничтожить объект, оккупантам нужно от 4 до 8 выстрелов, что соответствует принципу огневого вала. ВСУ выполняют эту же задачу за один-два выстрела. Поэтому не следует паниковать из-за якобы недостаточной мощности европейских военно-промышленных комплексов. По состоянию на сегодняшний день регулярные поставки от международных партнеров обеспечивают процесс истощения российских войск и увеличения наших возможностей. Это дает ВСУ преимущество на поле боя", — объяснил военный эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время даже "неограниченные" запасы устаревшего вооружения ВС РФ рано или поздно закончатся. По словам Коваленко, ежедневно россияне производят около 20 тысяч выстрелов из ствольной артиллерии по нашей территории. Украинская армия производит 3-5 тысяч выстрелов в сутки.

"Для сравнения — по состоянию на февраль-март 2022 года россияне производили 70 тысяч выстрелов в день. Это свидетельствует о сокращении их возможностей в использовании артиллерии из-за нехватки боекомплектов. На сегодняшний день в РФ могут производить боекомплекты из суммарного расчета для всех калибров 1-1,5 млн выстрелов в год. То есть, мощностями собственного производства они могут обеспечить себе 3-4 тысячи выстрелов в сутки. Учитывая низкое качество работы их артиллерии и ограничения в количестве выстрелов, результаты будут соответствующие", — отмечает эксперт.