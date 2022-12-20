Мир висит на волоске: военный историк рассказал, что будет в случае победы путина в Украине

Диктаторы разных стран сейчас наблюдают, чем закончится путинская авантюра

Война россии против Украины, — поворотный момент в истории всего человечества, когда мы либо вернем мирный миропорядок, либо скатимся в эпоху войн, болезней и нищеты.

В этом уверен известный израильский военный историк и профессор Юваль Ной Харари, — в распоряжении "Телеграфа" оказался перевод его колонки для Ynet.

Эксперт напоминает, что президент рф владимир путин фактически готовился к большой войне с 2014 года, и в то время как все страны тратили на оборону в среднем 6,5% бюджета, в россии эти расходы могли составлять 20-30%, точные цифры засекречены.

"Он не смирился с распадом советской империи и никогда не считал Украину, Грузию и другие страны бывшего СССР независимыми нациями", — подчеркивает Харари.

По его мнению, если захватническое поползновение путина на Украину обернется успехом, то это станет сигналом для диктаторов во всем мире, и демократическим обществам придется вновь милитаризироваться, чтобы защититься. Уже сейчас можно видеть, как Германия увеличивает оборонный бюджет, а Швеция возвращает воинскую повинность.

"Деньги, которые должны получить учителя, медсестры и социальные работники, будут потрачены на танки, ракеты и кибербезопасность. 18-летние граждане во всем мире будут призываться в армию. И весь мир будет похож на Россию – страну с раздутой армией и разваливающимися больницами. В итоге мир скатится в новый период войн, нищеты и болезней", — объясняет ситуацию историк.

Именно поэтому, подчеркивает он, война россии против Украины является поворотным моментом. Ситуацию он сравнивает с нападением хулигана на слабого мальчика в школе, за которым наблюдают остальные дети: при одном исходе станет нормой, что хулиганы могут избивать слабых, а при другом всем будет урок, что так поступать нельзя. Однако путин совершил ошибку уже в выборе жертвы, поскольку Украина оказалась невероятно мужественной и вовсе не такой слабой, как он рассчитывал.

"Однако Путин пока что отказывается признавать свою ошибку и реагирует на поражение с нарастающей жестокостью. Обнаружив, что его армия не способна победить украинских солдат на фронте, Путин пытается убивать холодом мирных украинских граждан в тылу. Судьба этой войны все еще висит на волоске – как и судьба новой мирной эпохи", — подытожил Харари.

Как сообщал "Телеграф", ранее Харари также назвал страны, которые невольно помогли россии и Ирану развалить мировой порядок.