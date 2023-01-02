США готовятся к военным ударам по российской армии: какие действия путина могут спровоцировать вмешательство НАТО

При каких условиях противостояние Запада и россии может перейти в военный конфликт

Одна из самых уважаемых американских исследовательских корпораций RAND опубликовала доклад о стратегии на случай удара со стороны россии по гражданским и военным объектам США или ее союзников в Европе или в космосе во время войны в Украине. Среди возможных вариантов развития событий рассматриваются как некинетические, так и военные ответы со стороны Америки. В том числе – удары по так называемым "Л/ДНР", Запорожской и Херсонской областях. В корпорации отметили, что подобный анализ поможет американским политикам определить ключевые принципы реагирования в непредвиденных обстоятельствах.

"Телеграф" выяснял, чем угрожает рф пересечение красных линий в отношениях с США, и пойдут ли вечные противники на обострение отношений вплоть до военного противостояния.

Сценарии написаны

План действий правительства США при вероятной атаке со стороны россии был разработан работниками американского исследовательского центра RAND, который на сегодняшний день признан одним из самых авторитетных в мире и проводит исследования во всех сферах государственной политики и управления, от обороны и международных отношений до социальных сфер.

RAND был основан в 1948 году и начинал свою деятельность как аналитическое подразделение при Военно-воздушных силах США, фокусируясь исключительно на вопросах национальной безопасности Америки. В 1973 году глава корпорации Эндрю Маршалл был назначен руководителем Управления общего анализа Пентагона и оставался в должности до 2015 года. Это к тому, что структура серьезна и действительно интегрирована в американскую армию.

В опубликованном докладе отмечается, что США до сих пор преследовали цель избежать войны между НАТО и россией, и даже ограниченная атака со стороны рф этих намерений не отменяет. В то же время война в Украине создала уникальные обстоятельства, которые делают нападение россии возможным, а потому требуют разработки стратегии в ответ на агрессию.

Стоит отметить, что под понятие "ограниченной атаки" со стороны рф подпадают удары по гражданским и военным объектам не только Америки, но и ее союзников в Европе или в космосе. В частности, исследователи рассмотрели четыре сценария развития событий:

1. Ракетный удар по складу или аэродрому в Польше без человеческих жертв может спровоцировать применение невоенных мер, например кибератаки.

2. Целенаправленное уничтожение спутника США в космосе также будет иметь последствия в виде некинетических мер.

3. Удары по трем авиабазам в Польше и Румынии, которые используются для переправки оружия в Украину, в результате чего будут зафиксированы человеческие жертвы, могут спровоцировать как некинетический, так и военный ответ. Аналитики при этом советуют воздержаться от ударов по центрам командования и военным базам россии.

4. Атакование россией шести военных баз США в Европе (в том числе — немецкой базы Рамштайн и порта в Роттердаме) может обернуться для агрессора ударами по так называемым "Л/ДНР", Запорожской и Херсонской областях. Атаки со стороны США будут осуществляться на основании того, что согласно нормам международного права эти территории принадлежат Украине.

Агрессия против Запада станет политическим и военным самоубийством для путина

С первого дня полномасштабной войны в Украине правительство США неоднократно демонстрировало нежелание вступать в прямую конфронтацию с россией. Осуждая военную агрессию со стороны кремля и поддерживая Украину на всех уровнях, американцы делали все возможное, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Несмотря на это, в Штатах расценивают сегодняшнюю ситуацию серьезнее и глубже, чем исключительно российско-украинскую войну, считает политический аналитик Олег Лесной.

По словам эксперта, на Западе осознают реальность угрозы со стороны рф, поэтому рассматривают разные варианты развития событий. Сам факт проведения и обнародования таких исследований является четким сигналом для кремля: пересечение "красных линий" спровоцирует применение военной силы.

"С точки зрения здравого смысла, атаковать любые объекты на территории стран ЕС или США для россии — самоубийство. Во-первых, в таком случае от нее откажутся последние партнеры и союзники. Это будет означать окончательную политическую изоляцию рф от всего мира. Во-вторых, эта атака гарантированно будет иметь тяжелые последствия — военный ответ не заставит долго ждать. В то же время, полномасштабное вторжение в Украину также было безумием, что впрочем не помешало владимиру путину принять это решение. После 24 февраля 2022 прогнозировать действия президента РФ невозможно, ведь чаще всего они лишены логической составляющей", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Основные факторы, способные подтолкнуть главу кремля к вероломному шагу, — это критическая ситуация на фронте и чувство безнаказанности. Последнее могло укорениться после довольно сдержанной реакции коллективного Запада на падение ракеты на территории Польши, что привело к гибели двух человек. По словам Олега Лесного, эта ситуация могла быть спланированной кремлем проверкой на решительность международного сообщества. Не получив жесткой реакции на свои террористические действия, путин может пойти дальше, решив, что это снова сойдет ему с рук.

"Особенно актуальным это становится сейчас, когда и у нас, и у врага есть проблемы с боеприпасами. Если в критической ситуации у россии будет возможность атаковать склад с вооружением для Украины в Европе, путин и его окружение могут на это пойти. Нам остается надеяться на мощную разведку и аналитические службы США и Британии, которые смогут предотвратить такой сценарий и действовать на опережение", — говорит политолог.

Технический аспект тоже не на стороне россии

В том, что американцы заранее готовятся к любому сценарию развития событий, нет ничего удивительного, ведь в отличие от россиян, привыкших "разбираться на месте" и полагаться на случай, в США и Европе не просто просчитывают все возможные риски, но и подробно моделируют свои действия в каждом отдельном случае. Такой подход позволяет представителям коллективного Запада быть уверенными в своих силах, а также своевременно и эффективно реагировать на сложные ситуации, объясняет эксперт Украинского института будущего, консультант комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

По словам военного эксперта, все указанные в исследовании объекты находятся под серьезной защитой. Один только аэропорт в Польше, который используется как логистический хаб, прикрывают восемь ЗРК Patriot. С учетом того, что россии все чаще не хватает ракет для обстрелов Украины, пробить такую оборону в Европе им точно будет не по силам.

"Даже если высшее военно-политическое руководство рф решит совершить самоубийство и нанести удар по США, результаты этой атаки будут почти нулевыми. Да, россия имеет ракеты, которые могут пролететь 5-6 тысяч километров, но у американцев есть система раннего извещения, установленная на территории Европы и Канады, а также спутниковая разведка. Все взлеты российских самолетов мгновенно фиксируются. Пока они будут пересекать океан, в США успеют не только распознать и сбить вражескую технику, но и выпить кофе. А вот что будет с россией после того, как ее атака будет отбита, — остается только догадываться", — говорит Иван Ступак в комментарии "Телеграфу".

Риторика кремля о мощи российской армии, невиданном военном потенциале и готовности к превращению всего, что стоит у него на пути, в радиоактивный пепел была неоднократно опровергнута за последние 10 месяцев войны в Украине. На самом же деле террористический режим путина готов уничтожать гражданское население и критическую инфраструктуру, но будет сохранять максимальную осторожность там, где есть риск спровоцировать ответные жесткие действия.

В свою очередь в США планомерно поддерживают пострадавшую от агрессии Украину и дают понять владимиру путину, что его вероломные планы будут иметь неотвратимые и катастрофические последствия для россии.