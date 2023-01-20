Финляндия отправляет Украине новый пакет помощи, самый большой с начала вторжения рф

В общей сложности финны на помощь ВСУ потратили уже почти 600 млн евро

Власти Финляндии приняли решение о предоставлении Украине уже 12 пакета военной помощи. Он станет самым дорогим из всех своих предшественников — его оценивают в 400 млн евро. Анонсировано, что в пакет войдут боеприпасы и некоторое тяжелое вооружение, однако детали пока умалчиваются, а больше подробностей сообщат только после заседания группы "Рамштайн" 20 января.

О решении финского правительства стало известно из прессрелиза Минобороны страны. Следует отметить, что Финляндия регулярно поддерживает Украину во времена полномасштабной российской агрессии, оказав в целом помощь на 590 млн евро.

"Украина продолжает нуждаться в поддержке в обороне своей территории, и нынешний пакет оборонной техники является однозначно крупнейшим на сегодняшний день. Финляндия поставляет Украине тяжелую артиллерию и боеприпасы", — прокомментировал событие министр обороны Микко Савола.

В ведомстве подчеркивают, что не только содержание пакета помощи, но способ и сроки доставки вооружения раскрываться не будут. Напомним, что предварительный вклад Финляндии в борьбу Украины против захватчиков обошлось бюджету страны в 28,8 млн евро. При этом местное правительство планирует все поставки исходя не только из потребностей Украины, но и собственных потребностей в военных ресурсах.

Добавим, что финны активно помогают благодаря тесному сотрудничеству со Швецией. Именно шведы выразили готовность предоставить Финляндии дополнительное оружие и технику в случае необходимости. При этом сама Швеция тоже не остается в стороне от войны в Украине — только на днях вместе с Эстонией тоже анонсировала передачу дополнительного пакета помощи.

Кстати, не исключено, что среди финской помощи могут оказаться и танки, ведь именно это государство одним из первых в Европе поддержало необходимость предоставления Киеву Leopard 2.

Напомним, что важнейшее событие в войне с начала 2023 года – смена позиций Запада по поставкам тяжелого вооружения в Украину. Все началось, когда Макрон решил предоставить AMX-10RC, который он назвал "легким танком". Продолжением стало решение президента Джо Байдена и канцлера Олафа Шольца о предоставлении Украине боевых машин пехоты M2 Bradley и Marder-1. Далее стало возможно договориться с США о поставках САУ, новейших БТР Stryker, взять на боевое крещение новинку – ракеты GLSDB и договориться сразу о следующей поставке M2 Bradley. Соединенное Королевство также участвует в этой инициативе и дает основные боевые танки Challenger-2, две сотни единиц бронетехники, САУ. Теперь и Франция рассматривает возможность передачи своих основных танков.

Важность этих решений заключается даже не в изменении баланса сил на поле боя, а в изменении политических оценок хода войны в ближайшие месяцы.