Преград нет: конгрессмен США высказался об истребителях F-16 для Украины

Украинские военные управятся с западной техникой, уверен член Конгресса США

Пока президент США Джо Байден обещает Украине поддержку столько, сколько необходимо, но сопротивляется отправке истребителей F-16, члены Конгресса продолжают лоббировать этот вопрос. Дискуссии продолжаются.

Об этом "Телеграфу" рассказал конгрессмен Тим Уолберг. Он считает, что Украине нужно предоставить все необходимое, включая ракеты и истребители быстро, чтобы сделать армию сильнее.

Уолберг уверен, что украинские пилоты обучатся управлению F-16 быстро. Конгрессмен напомнил, что ранее были дискуссии и о других видах вооружений, например, РСЗО HIMARS, но они уже давно на фронте. Окончание войны — приоритет, иначе "появятся другие прецеденты, например, Тайвань". Уолберг не может сказать, возможны поставки истребителей или нет, но уверен, что для этого преград нет.

"Не я принимаю это решение, но мы имеем возможность доносить до президента мнение о том, что в Украину должно быть отправлено все, что поможет быстро закончить эту войну", — говорит конгрессмен. Он и другие доносят окружению президента США и его советникам, что украинцы смогут работать с любой западной техникой, как это было с HIMARS и ожидается с танками Leopard 2. Уолберг в этом уверен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Джо Байден может приехать в Польшу в годовщину российского вторжения. Решение не окончательное, но в США ищут способ продемонстрировать миру поддержку Украины.

Добавим, что наши союзники объявили о передаче Украине 441 танка, и это на 100 больше, чем запрашивал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный осенью прошлого года, но на 300 единиц меньше, чем актуально было бы на сегодняшний день. Список предоставлен, и он гарантировано будет дополняться как количеством поставщиков, так и количеством поставляемой техники.