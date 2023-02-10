"Ничего не исключаю, но": Макрон отказал Украине в поставке истребителей. Пока что

Во Франции стремятся избежать вероятного обострения на фронте в Украине

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Украина вряд ли получит необходимые истребители "в ближайшие недели". И это — даже при условии, если все европейские страны, которые являются союзниками Киева, согласятся на поставку подобной техники. Позицию Запада он объяснил после саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров, включая Францию и Германию, помогать ВСУ активнее.

Заявление Макрона цитирует издание France24. Сразу добавим, что в Европе по-прежнему опасаются возможного обострения ситуации на фронте в Украине, если мир представляет Украине современные истребители. О том, что россияне уже начали наступать на Луганском направлении, западные лидеры, по всей видимости, пока не слышали.

По мнению президента Франции, в ближайшее время Европа не планирует передавать Украине самолеты-истребители.

"Я ничего не исключаю, но это не отвечает требованиям сегодняшнего дня", — в частности отметил он, выступая после саммита.

В то же время, Эммануэль Макрон подчеркнул, что европейские союзники продолжат поддерживать Киев, в том числе и технически. В частности, планируют передавать "более полезное и более быстрое" оружие. Очевидно, тем самым политик намекнул на регулярные поставки САУ Caesar, а также систем ПВО MAMBA. Обещают также партнеры и увеличение числа боеприпасов.

Добавим, что на самом саммите Макрон наконец заявил, что Россия не может одержать победу в нынешней войне. По его мнению, именно для этого Запада нужно консолидироваться и продолжать оказывать помощь Украине.

Следует отметить, что весьма прохладно к идее предоставления авиационной техники ВСУ отреагировали и другие европейские лидеры. При этом США уже изменили свое мнение по этому вопросу.