У каждого своя цель: в ГУР рассказали, что сотрудничают с близким окружением путина

Мало кто идет на сотрудничество через дружеские чувства к Украине, однако у всех есть собственные интересы

Пока путин пытается воплотить в жизнь очередной безумный план нового наступления на Украину, представители его ближайшего окружения серьезно сотрудничают с украинской разведкой. Как рассказал представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк, украинцы пользуются войной всеми законными средствами, в том числе и вербовкой российских политиков. Нашлись и желающие сотрудничать среди ближайшего окружения российского диктатора.

Детальнее об этом разведчик рассказал в интервью греческому изданию Iefimerida. По словам Черняка, большинство из этих своеобразных "шпионов" в целом являются известными поклонниками идеи "великой россии", поэтому не способны вызвать подозрения в неверности президенту или сотрудничестве с Украиной.

Представитель ГУР отмечает: в российском политикуме слишком много людей, которые не в восторге от полномасштабной войны с украинцами. Именно поэтому они согласились сотрудничать с Киевом и предоставить отдельную информацию, которая поможет быстрее победить путина.

"Многие делают это из-за дружеских чувств к Украине или из-за отвращения к войне, — подчеркивает Андрей Черняк. — Все они делают это для собственной выгоды, потому что это в их интересах. Кто-то — чтобы спасти свою жизнь, кто-то — потому, что теряет деньги".

К сожалению, эти люди пока не способны свергнуть путинский режим, устроить переворот или революцию. Однако они ждут подходящего момента — когда диктатор потеряет власть, они приложат усилия для его полного уничтожения.

При таком раскладе паранойя путина за свою жизнь выглядит не столь уж преувеличенной. Однако наличие собственного бронепоезда для передвижения по России все равно весьма карикатурно. Как и найденная журналистами личная ветка железной дороги, которую для российского лидера проложили тайно. Добавим, что только поезд мог обойтись Владимиру Путину в миллиард рублей.