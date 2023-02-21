Евросоюз принял важное решение насчет санкций против рф

Ограничения были установлены странами ЕС как ответ на действия российских властей в отношении украинских территорий

В Совете Евросоюза решили одновременно продлить действие отдельных антироссийских санкций. Предварительно решено, что ограничения будут оставаться в силе, по меньшей мере, до 24 февраля 2024 года. На такой шаг западные союзники пошли на фоне подготовки к принятию юбилейного, десятого пакета санкций против кремля.

О столь важном решении идет речь на страницах Официального журнала Евросоюза, который был опубликован 21 февраля. Решение вступит в силу на следующий день и касается тех санкций, которые были введены 23 февраля 2022-го. Как известно, часть этих экономических ограничений приняли из-за незаконных действий правительства рф – признания "независимыми", оккупации или аннексии украинских территорий, временно неподконтрольных Киеву.

"Союз остается непоколебимым в своей поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и привержен полной реализации политики непризнания относительно незаконной российской аннексии", — говорится в обнародованном документе.

Также представители стран ЕС подчеркивают, что продолжают осуждать поведение российского правительства и воспринимают его как грубое нарушение международного права. Ограничения, как уже упоминалось, планируют продлить как минимум до 24 февраля 2024 года.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего ожидать от десятого пакета антироссийских санкций, над которым плодотворно работают в Евросоюзе. Отдельные решения, похоже, направлены на то, чтобы максимально вернуть россиян в каменный век.

Также мы писали, действительно ли санкционные ограничения оказывают столь серьезное влияние на Россию.